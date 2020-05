Así viven la maternidad las artistas y creadores en tiempos de Covid-19

Escuchar Nota

"Tenemos una relación muy estrecha porque durante muchos años sólo fuimos ella y yo, pero en este tiempo en casa hemos redescubierto cosas de nuestra relación. Yo he reafirmado mi felicidad de ser su mamá y hoy tengo más tiempo para conocerla más, para entender más cosas sobre ella, y eso es lo mejor que ha salido de todo este confinamiento".



"Hemos tenido que poner rutinas en la casa, encontrar los espacios para que el trabajo de las dos se realice al mismo tiempo, ella tiene sus clases virtuales de 10 a una de la tarde, así que en ese tiempo yo también debo tomar mis clases, hacer mis entrenamientos. Después, el tiempo de sus tareas escolares, es mi tiempo de tomar clases en la universidad porque también estoy estudiando. El resto del día lo dedicamos a estar juntas, nos ha funcionado", dice.



"Tenemos que esperar a ver cómo se desarrollan las cosas, de momento sí me preocupa mucho que mi hija vuelva a clases, me preocupa que yo pueda volver a clases. Mi trabajo es colectivo y en el sector cultural hay mucha incertidumbre, no sabemos cuándo volveremos ni cómo lograremos hacerlo, supongo que se tomarán medidas extremas. Sin embargo, necesito volver al salón de ensayo porque en casa no puedo entrenar como es necesario y quiero volver al escenario, ver al público, tendremos que encontrar las medidas para lograr que el regreso sea seguro para todos".



"Soy madre todo el tiempo, no es algo que dejas de ser cuando sales a trabajar, pero ahora estoy las 24 horas con mi familia y ha sido necesario que cada uno de nosotros tenga un espacio, ha sido necesario gestionar los espacios, los tiempos, establecer rutinas, mantener una estabilidad emocional. Uno siempre tiene miedo, pero cuando eres madre lo que más te preocupa es que tu hijo no sufra, que no se enferme. La familia de mi marido y la mía están en otros estados de la República, yo me pregunto qué pasaría si él o yo nos enfermamos, ese es mi gran temor", explica.



"Los artistas no seremos los primeros en volver, pero estamos listos para recibir la indicación y lo haremos con mucho gusto, mi marido y yo queremos retomar nuestras laborales, es parte esencial de lo que hacemos, tenemos miedo pero lo vamos a superar, mientras tanto nos estamos preparando y sabemos que vamos a tomar todas las medidas que nos indiquen. El canto involucra aire, cantar en otro idioma requiere otra articulación, así que sí he pensado en que el coro no podrá volver a trabajar como lo hacía, tendremos que buscar medidas seguras. En cuanto a Hana, necesito valorar todos los factores que vayan sucediendo. No me preocuparía que pierda el periodo escolar, no he decidido sobre su regreso".



“Ahora es una convivencia más cercana, y eso es hermoso porque uno disfruta mucho estar con los hijos, son seres fascinantes, la verdad es que está simpatiquísimo y me la paso muy bien jugando con él, todos estamos peleándonos el tiempo para estar con él y no trabajar porque trabajar puede resultar muy frustrante en estas circunstancias”, dice Barrera, quien reconoce que a veces hay circunstancias de mucho estrés, porque Silvestre está en plena etapa de berrinches.



“No solamente tengo una pareja que comparte la responsabilidad de la crianza 100% conmigo sino que además vivo en una comunidad, literalmente, porque junto a mi departamento está la casa de mi madre y ella colabora también de una manera incalculable con la crianza de mi hijo, mi tía vive también junto, la pareja de mi madre también se involucra, son tres casas juntas, entonces esto no se siente como un encierro porque por lo menos podemos transitar de casa en casa y además tengo mucha ayuda”, afirma.



“Es una mezcla muy sobrecogedora de estas energías radicales que de pronto una tiene, de esta alegría de vivir renovada, pero con un cansancio permanente, con una falta de tiempo terrible, con muchos miedos y angustias que de pronto surgen, es un torbellino de emociones esto de la maternidad”, afirma.



“Al principio del confinamiento sufrí mucha angustia y estrés, sentía que me estaba merodeando la depresión, sentía que no podría avanzar en nada de lo que tengo que hacer, algo terrible, estaba con un tono muy pesimista y dramático que me duró la primera semana, ya después dije como las abuelas: ‘hay que hacer lo que se pueda con lo que hay’ y lo empecé a tomarlo con más calma porque mi estado de ánimo afecta a mi hijo y puede afectar mi embarazo”, dice la poeta y promotora de la lectura.



Y aun con todo dice que no es fácil, que Agustín aún es pequeño para entender sus límites, “le digo estoy trabajando, mira, estoy en la computadora, y cuando ve que me estoy cambiando me pregunta: ‘¿te vas a ir a trabajar?’, porque él está acostumbrado a que yo salga a la Universidad, a mis talleres, y entonces yo le digo: ‘no, me voy a quedar a trabajar aquí en la computadora y tienes que estar tranquilo’, pero cuesta trabajo”.



, la festividad de este 2020 estará marcada por los tiempos del coronavirus y el aislamiento al que obliga la emergencia sanitaria.y a la par, analizan las múltiples tareas que realizan, las dobles o triples jornadas que cumplen, pero también reconocen que ha habido un redescubrimiento de sus hijos y de la maternidad.Agustina Galizzi es primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza (CND) y Cynthia Sánchez es soprano, solista, integrante del Coro de Madrigalistas y docente en la Casa del Teatro. La naturaleza de sus trabajos es colectiva y se ejerce sobre el escenario frente a grandes públicos. Los teatros fueron los primeros en cerrar cuando comenzó la pandemia y en distintas partes del mundo se ha advertido que los espacios culturales y de entretenimiento podrían ser de los últimos en regresar a la cotidianidad.Sin embargo, en este periodo de confinamiento han conseguido fortalecer su relación con sus hijas, redescubrir su maternidad y sus espacios dentro del hogar. El miedo existe pero las artistas coinciden en que lo prioritario es la salud de sus familias y mantenerse fuertes para cuando el telón vuelva a levantarse.Agustina, dice, nunca tuvo duda de que quería ser madre, de modo que la maternidad no ha implicado ningún sacrificio. Hoy, ante el confinamiento y la convivencia de 24 horas a lado de su hija Bianca, ha reafirmado ese sentimiento maternal.Bianca tiene 14 años de edad y cursa el nivel secundaria. Agustina es una bailarina profesional y necesita de un entrenamiento diario, su cuerpo y su carrera así lo exigen. Mantener ambas responsabilidades las llevó a establecer horarios de trabajo.Sin embargo, cuenta que el principal reto ha sido encontrar un equilibrio entre las necesidades personales de ambas. "Es una adolescente y tiene sus propios espacios, sus necesidades, es independiente y no debo estar atrás de ella todo el tiempo, así que hemos tenido que fortalecer el respeto mutuo. Sé que ella necesita sus momentos de soledad, de conversación con sus amigas, debo entender también que a veces no quiere estar pegada a mí. En un departamento de 57 metros cuadrados es difícil tener un espacio individual, pero nos hemos esforzado por encontrarlo".En casa la situación está resuelta, la incertidumbre ahora es sobre el futuro, el fin del confinamiento y el regreso a una nueva normalidad que estamos por descubrir. Por ahora, dice, volver a clases está en la mesa de discusión porque deberán decidir si existen las condiciones de sanidad que permitan cierta tranquilidad.Ante la incertidumbre, la serenidad se la ha dado la estabilidad y la fortaleza que mostrado su hija. "Siempre he creído que es como una alma vieja, nosotras conversamos mucho con tranquilidad sobre lo que está pasando, tiene el miedo que tenemos todos pero estamos tranquilas. No hemos querido invadir la casa con noticias, nos mantenemos bien informadas pero hemos querido tomar cierta distancia, así que nos dedicamos a lo que tenemos que hacer. Cocinamos juntas, vemos series, lo hemos hecho siempre pero se han reforzado esas actividades en las que las dos participamos".Cynthia Sánchez tampoco ha parado de trabajar, con el Coro de Madrigalistas ha estado realizando material audiovisual y continúan preparando la programación que ya tenían establecida para este año, mientras que como docente ha continuado con sus clases aunque tuvo que replantear sus contenidos para adaptarlos a las circunstancias.Cynthia es madre de Hana de tres años de edad y la ha maravillado su capacidad para adaptarse. "Los primeros días fueron una sorpresa para mi hija, extraña a sus amigos, su vida, le sorprende ver a sus papás todo el tiempo, pero ella me ha mostrado su gran capacidad de adaptación. A los niños, sobre todo cuando son tan pequeños, les gusta imitar a sus padres, así que nos ve y también se pone a hacer sus quehaceres. La repartición de tareas en el hogar ha sido vital. Mi esposo es músico y comprende que necesito mis espacios, yo comprendo los suyos, hacemos relevos para cuidar de nuestra hija. No ha sido fácil, todas las tareas se han multiplicado pero lo hemos logrado", cuenta.Conversar con su hija sobre las razones de por qué no debe ir a clase o por qué sus padres pasan todo el día en casa, dice, se dio de manera natural y buscaron material para poder explicar la situación mediante juegos y metáforas. "Por fortuna han hecho contenidos para los niños, los usamos y tratamos de contarle a Hana lo que pasa, ella ahora me dice que no debemos salir de casa, que tenemos que lavarnos las manos, eso me tiene tranquila porque no queremos que tenga un miedo mayor pero sí queremos que comprenda lo que ocurre".La cocina se ha vuelto un nuevo espacio de convivencia familiar, especialmente para Hana. Juntas han descubierto que la preparación de pasteles y otras recetas es una forma de divertimento con el que pueden reír y aprender cosas juntas.La cantante también ha tratado de mantenerse informada sobre la evolución de la pandemia y las medidas sanitarias que se han tomado para cuando es necesario salir de casa para abastecerse de alimentos. Las lamentables muertes que se han registrado, la crisis económica de millones de personas, dice, son un dolor al que no puede ser ajena.Jazmina Barrera es escritora y editora, es licenciada en Literaturas Modernas Inglesas por la UNAM y becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas; Lauri García Dueñas es poeta, periodista y catedrática del Programa de Escritura Creativa de la Universidad del Claustro de Sor Juana. La naturaleza de sus trabajos es naturalmente la del aislamiento, lo ejercen casi siempre en casa y es siempre solitario; la creación surge en los tiempos que les roban a la cotidianidad, en las noches, en la calma y en el silencio, que esta pandemia poco les deja.Jazmina Barrera, la escritora y editora, que además es compañera del escritor chileno Alejandro Zambra, y mamá de Silvestre, un chico de dos años y medio, afirma: “Gran parte de nuestro día consistía en ir al parque, a la librería, ir a clases de música y todo eso ha sido también un reajuste tremendo para el día a día de Silvestre, ahora estamos todos en esa esa especie de limbo extraño disfrutándolo lo mejor posible; disfrutando muchas cosas y padeciendo muchas otras también”.La ensayista que además de dedicarse a la literatura creó y dirige desde 2015 Ediciones Antílope, asegura que las dinámicas han cambiado totalmente: “Silvestre ya iba a la escuela y ahora que no va a la escuela pues pasamos todo el día con él”.Jazmina Barrera (Ciudad de México, 1988), autora de “Cuerpo extraño” (Literal Publishing) y de “Linea Nigra”, que recién acaba de publicar Almadía cuya presentación virtual fue la tarde este sábado, asegura que ante el confinamiento por el coronavirus ella vive una circunstancia muy privilegiada.Sin embargo, dice, han cambiado sus dinámicas y las rutinas a las que han tenido que adaptarse, “hay muy poco tiempo para trabajar, casi todo el día se nos va en estar con Silvestre, hacer la comida, arreglar la casa, y además el tiempo mental porque esta pandemia ocupa mucho tiempo de preocupación, de información, de miedos, de todo esto; además estoy pensando mucho en las otras madres, en amigas mías, en madres solteras, en amigas que tienen bebés muy pequeños, que la están pasando muy difícil, en amigas mías que están embarazadas y que están muy asustadas y todas estas mujeres que tienen que vivir, por ejemplo con sus abusadores, encerradas en casa”.Jazmina Barrera viene de más de casi cuatro años de estar completamente metida en el tema de la maternidad, desde que supo de su embarazo llevó un diario que con el tiempo se convirtió en su libro “Linea nigra”, pero sigue la observación y exploración de la transformación que vive Silvestre y de su maternidad en estos días.Luego dice que otro torbellino de emociones viene cuando piensa en el regreso a la vida fuera de casa, “me llena de incertidumbre porque quisiera pensar que mágicamente se termina la cuarentena y se acaba el virus pero sé que no, que hasta que haya una vacuna habrá que adaptarse a eso que llaman ‘la nueva normalidad’ que no sé en qué consista pero suena súper ominoso”.Lauri García Dueñas (San Salvador, 1980), poeta, periodista y docente de su hijo Agustín, quien tiene cuatro años, asegura que “aunque sea invisible, el trabajo de la crianza y del hogar, que no son remunerados producen un montón de estrés; hay días muy diferentes, ayer por ejemplo no pude hacer nada de mi trabajo porque mi hijo estaba desbordado, él tiene cuatro años y como todos tiene días buenos y días malos, días en que fluye, ahorita está viendo un programa, tranquilo y cuando tuve mi videollamada estuvo dibujando; pero hay otros días que no, que requiere prácticamente toda mi atención”.La maestra en Comunicación y Cultura por la UNAM y miembro fundadora del colectivo internacional Poetas del Megáfono, asegura que Agustín está aprendiendo sus límites, al igual que ella misma, pues no sólo su trabajo es creativo y requiere su espacio en casa, sino que además tiene siete meses de embarazo de su segundo hijo.Lauri García Dueñas asegura que su marido es un hombre corresponsable, y ahora con el embarazo él está haciendo más trabajo del hogar que ella; pero además en este confinamiento por el Covid-19 ha visto la parte positiva en la relación Agustín: “ahora lo conozco más, o sea digo, tiene cuatro años y ya platica bien, es un niño muy activo y sí le falta aire libre, los berrinches han aumentado”.Lauri cuenta que Agustín ya está en la guardería, asistía de 8 de la mañana a las 3 de la tarde, y aunque no tiene clases en línea es muy demandante, “estas horas de tenerlo con nosotros 24/7 es lo que ha complicado la dinámica familiar, y obviamente el encierro. Cuidamos que no vea tanta tele, que no vea sólo videos; yo le leo y ahora lo hacemos más; su papá es bueno para las modalidades, hacen máscaras y se divierten juntos; sí hemos logrado hacer cosas que antes no hacíamos”.Lauri cuenta que en días pasados fue seleccionada por el programa cultural Contigo en la distancia y tenía que grabar varios de sus poemas; tenía poco tiempo y con las tareas y el cuidado de Agustín, terminó grabando a la medianoche, “mi marido bañó al niño y durmió, y yo terminé sentada en un rincón del cuarto del niño, sudando tremendamente y grabando; fue complicado pero no voy a renunciar a ser una mujer libre y creativa, he tenido que bregar profundamente con la adversidad para seguirlo siendo aún dentro de cuatro paredes y con las condiciones en las que estamos”.A Lauri García Dueñas tiene preocupaciones económicas a las que se suman las preocupaciones de mi parto que está previsto para julio “y a veces es angustiante. Aquí en Acapulco, tanto públicos como privados, los hospitales están atendiendo los casos de Covid-19, no están separadas las salas, y tenemos como primera opción el parto en casa, pero aún no lo sé”, dice la autora de más de cinco poemarios y plaquettes.