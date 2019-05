Asiain en Japón

“Me fui a Japón un día y no he regresado”, dice con una sonrisa Aurelio Asiain. El escritor se encuentra en la Feria Internacional del Libro Coahuila para hablar sobre literatura y su experiencia en el país asiático.El exjefe de redacción de la revista Vuelta impartió, la tarde del viernes, la conferencia Japón y Octavio Paz, en la que destacó la influencia que tuvo la poesía oriental en la obra del Premio Nobel de Literatura.“Una de las razones por las que me quedé en Japón es Octavio Paz. Si no hubiera leído Sendas de Oku no habría sentido esta atracción por Japón”, apunta el traductor y poeta.“También tengo claro que muchos de los autores japoneses que yo leía venían, en gran medid, de Paz”, añade.Asiain trabaja con la poeta Koji Ando, quien lo acompañó en esta visita a la capital coahuilense. El autor de Japón en Octavio Paz confiesa que si bien traduce de muchas lenguas, abordar la poesía japonesa no es sencillo, pues aprendió el idioma a los 40 años.“Tengo que ser muy cauteloso cuando traduzco de japonés. Es un lenguaje lleno de sutilezas, también sucede que lo que para nosotros sería a simple vista una metáfora, no lo es para un poeta japonés”.El profesor de a Universidad de Kansai Gaidai planea escribir una segunda parte sobre la relación de Japón y Octavio Paz, centrada en el segundo viaje que hizo el autor de Piedra de Sol al país asiático, así como en la influencia que tuvo Paz en los escritores nipones.“Me interesa hablar del efecto de un poeta mexicano que hace renacer en Japón un género muerto”, concluye