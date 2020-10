Asilo de Monterrey con brote de coronavirus continúa operando

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- Luego de que el secretario de salud en el estado, Manuel de la O Cavazos, confirmara el brote de Covid-19 en el asilo “La casa de las rosas”, en el sitio domina la tranquilidad o incluso la confusión, ya que no se visualiza alguna advertencia sobre la emergencia sanitaria que se informó.



En el asilo, ubicado en el cruce de Paseo de los fresnos y Antonio Casso, en el cuarto sector de la colonia Colinas de San Jerónimo, no hay cintas de precaución ni se encuentran unidades de corporaciones de auxilio, como ocurrió en casos similares donde se reportaron brotes en casas de retiro.



Por su parte, habitantes del sector indicaron que han visto personas y escuchados ruidos al interior, aunque no se han percatado si el lugar continúa operando o si todavía se encuentran adultos mayores en el sitio.



Incluso, algunos vecinos afirmaron desconocer que se había registrado una muerte por Covid-19.



El secretario de salud, Manuel de la O, informó que en el asilo se reportó la defunción de un adulto mayor el pasado 17 de octubre, además de afirmar que a pesar de que se registraron 12 contagios más, la situación estaba controlada.



