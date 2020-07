Asintomáticos o leves, hasta el 87% de casos de Covid-19 en Wuhan

Escuchar Nota

China.- Un equipo de científicos ha usado un enfoque de modelización para reconstruir la dinámica del Covid-19 entre el 1 de enero y el 8 de marzo y calculan que hasta el 87% de los casos en Wuhan podrían haber pasado desapercibidos, lo que apunta el papel clave de los asintomáticos en la propagación.



Los modelos también dicen que si las restricciones se levantan después de 14 días a partir del primer día sin casos de coronavirus notificados, las posibilidades de que la enfermedad reaparezca serán muy altas (hasta del 97%), debido precisamente a los casos no detectados.



Estas son algunas de las conclusiones de un estudio que se publica en Nature y, según los autores, los hallazgos son consistentes con recientes estudios serológicos en Estados Unidos y en Europa.



Las infecciones no detectadas pueden incluir a personas asintomáticas, presintomáticas o a aquellas con síntomas leves, que probablemente tuvieron "un papel importante" en la rápida propagación de la enfermedad, y podrían dar lugar a un resurgimiento de las infecciones si se levantan las restricciones demasiado pronto, advierten los científicos.



Chaolong Wang, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong, y sus colegas estudiaron la dinámica de la transmisión del brote de Covid-19 en Wuhan y evaluaron el impacto de las intervenciones utilizando datos de 32 mil 583 casos confirmados en el laboratorio desde el 8 de diciembre de 2019 hasta el 8 de marzo de 2020.



Utilizaron esos datos para elaborar un modelo del brote a partir del 1 de enero de 2020 y lo dividieron en cinco períodos de tiempo basados en acontecimientos e intervenciones clave, como el Año Nuevo Chino y la imposición de aislamiento y cuarentena.



Su análisis revela que la tasa inicial de transmisión fue muy alta, con una cifra de reproducción (R0) estimada de 3.54 en el primer período, que se redujo a alrededor de 0.28 al final del período de estudio.



Este hallazgo sugiere que las progresivas y multifacéticas intervenciones de salud pública que se pusieron en marcha entre finales de enero y marzo de 2020 redujeron el número de infecciones totales en Wuhan en un 96% para el 8 de marzo.



Al ajustar sus modelos a los datos epidemiológicos, los autores demuestran que es probable que en esa ciudad china se hayan producido numerosas infecciones no detectadas. Así, estiman que el 87% no fueron detectadas en el período de estudio.



Las intervenciones de salud pública, como la cuarentena y el distanciamiento social, parecen ser una forma eficaz de bloquear la transmisión de los casos no detectados y controlar el brote, apuntan los autores, aunque destacan que se necesitan nuevas investigaciones para confirmar estas estimaciones.



Utilizando el modelo, los autores, también de la Universidad de Harvard, predijeron la posibilidad de una segunda oleada de infecciones.



Los cálculos prevén que el aumento de los casos se producirá 34 días después de que se levanten las restricciones.



En un escenario más estricto en el que todas las restricciones se levantan sólo después de 14 días consecutivos sin casos positivos, la probabilidad de resurgimiento baja al 32%, y el incremento de casos podría retrasarse hasta 42 días después del levantamiento de las restricciones.