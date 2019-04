Asiste Mireles a mitin de AMLO en Uruapan

#VideosLaJornada Antes del arribo de @lopezobrador_ a Uruapan, Michoacán, integrantes de una unión de juegos mecánicos colocó carteles para demandar que cumpla las promesas de campaña y actúe contra la inseguridad.



José Manuel Mireles, ex líder de las autodefensas acudió a la presentación de los programas integrales de desarrollo que en unos momentos más realizará el presidente Andrés Manuel López Obrador en este municipio.Mireles hizo su aparición en el mitin, previo a la llegada de López Obrador, y se sentó con los ciudadanos que asistieron al evento donde se le vio conviviendo y caminando entre la gente durante el evento.Afuera de estas instalaciones integrantes de una unión de juegos mecánicos colocó carteles con la demanda al Presidente de que cumpla sus promesas de campaña y actúe contra la inseguridad.“Amlo ya despierta, se acavo la campaña”, y “el me canso ganzo!!! no cumple”, son parte de las frases escritas, con faltas de ortografía.Además de las pancartas de apoyo al Presidente López Obrador, un grupo de habitantes de Uruapan portaba mensajes a favor de Mireles donde hacían mención por la seguridad en Michoacán.