Asisten deudos de Pasta de Conchos a mitin de AMLO

Familiares de 20 mineros que fallecieron en la explosión de Pasta de Conchos, y cuyos restos quedaron sepultados -como los de otros 43-, se encuentran presentes en la asamblea encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la unidad deportiva de Sabinas.En un escrito que le harán llegar resaltan que otros Presidentes no quisieron ayudar al rescate de los restos.Guadalupe Díaz Rodríguez, viuda de Marco Antonio Sánchez, explicó que le provocó sentimientos encontrados el anuncio del mandatario de iniciar excavaciones.“Gracias a Dios se nos está concediendo por el apoyo del Presidente, porque la empresa nunca quiso, siempre se negó, pero ahora creo que ya está de acuerdo porque entre el Presidente y Napoleón (Gómez Urrutia) van hacer el rescate, pero ya la empresa dio su brazo a torcer porque no le quedaba de otra”.En un escrito que le harán llegar al mandatario federal resaltan que su fe y esperanza siguen vivas. “Creemos en la justicia, por eso luchamos; creemos en la leyes emanadas de la Constitución de la República Mexicana. La ley de los cementerios dice que ninguna persona debe ser sepultada fuera de los cementerios, IMMSA ha convertido la mina ocho de Pasta de Conchos en una fosa clandestina, porque pudiendo haber rescatado los cuerpos mortales de nuestros seres queridos, y que era su responsabilidad de acuerdo a las leyes laborales no lo hizo, ni nos dejó a nosotros hacerlo.“Nuestra historia ya es muy larga, 13 años de lucha no se pueden resumir en este breve espacio de tiempo, sabemos de su interés por resolver este problema, por eso lo invitamos a nuestro campamento que se encuentra instalado afuera de la mina, que llevemos una mesa de trabajo con quienes conocen palmo a palmo los socavones de la mina ocho de Pasta de Conchos”.En el escrito, recuerdan que los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, “aparte del desprecio a nuestra lucha”, emprendieron una persecución contra el sindicato nacional minero, a la que pertenecían sus familiares, “dejándonos completamente en un estado de indefensión”.En tanto que al gobierno de Enrique Peña Nieto “tampoco le interesó nuestra lucha, aunque abrió una mesa de trabajo en la Secretaría del Trabajo para que atendieran el caso de Pasta de Conchos, comprometiéndose el titular en turno de esa dependencia a buscar la forma del rescate de los cuerpos de nuestros seres queridos, lo cual nunca se llevó a cabo”.