Asistirá Joel Pacheco a Tokio 2021 como representante de Coahuila

Saltillo, Coah.- El coahuilense Juan Joel Pacheco logró el boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, luego de que la Federación Mexicana de Atletismo diera a conocer a los representantes mexicanos de maratón para el máximo evento deportivo del mundo.



Originario de Torreón y con 29 años, Pacheco hará equipo con otros dos atl-etas nacionales, José Luis Santana Marín y Jesús Arturo Esparza Pérez, quienes representarán al país en la justa mundial.



El corredor lagunero dijo sentirse contento y orgulloso de haber logrado clasificar a una justa olímpica, algo que era un sueño y una meta en su carrera.



“Estoy muy contento, feliz y entusiasmado de obtener algo que me costó mucho trabajo, tiempo y sacrificios; a veces no me la creo, pero pues todo eso se vio reflejado en mi clasificación oficial a los Juegos Olímpicos”, expresó Juan Joel Pacheco.



El atleta coahuilense recordó que son los primeros Juegos Olímpicos en los que participará, y aseguró que representará dignamente a México haciéndolo de la mejor manera.



En ese sentido, dijo que si se planifica una buena carrera olímpica, aspira a estar dentro del top 10 de esta competencia, pero que su objetivo es la medalla de oro.







Afecta Covid-19



De igual manera, indicó que el hecho de que los Juegos Olímpicos se hayan reprogramado para 2021 debido a la contingencia mundial, es algo que afecta a los atletas de todas las disciplinas.



“Lo positivo de todo esto es que hay más tiempo para planificar competencias; hay más tiempo para descansar, para estar con toda mi familia en Torreón y para seguir entrenando de la mejor manera”, sentenció el fondista.



Parte de su preparación olímpica es su participación internacional: quinto lugar en el Maratón de Houston (2019); sexto lugar en el Maratón CDMX (2018); medalla de bronce en el Maratón de los Juegos Panamericanos Lima 2019.