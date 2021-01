Asociación Nacional del Rifle de EU se declara en bancarrota; planea mudarse a Texas

Escuchar Nota

"Este movimiento permitirá el crecimiento a largo plazo y sostenible que asegure que la NRA sigue siendo el principal defensor de las libertades constitucionales", indicó la organización en un comunicado en referencia al derecho a poseer y portar armas.



"El plan puede ser resumido simplemente: tiramos Nueva York a la basura y vamos a reincorporar la NRA en Texas", indicó el líder de la organización, Wayne LaPierre, en una carta interna en la que denuncia una supuesta persecución política.



“Ninguna presentación financiera puede cubrir la bancarrota moral de Wayne LaPierre y su esposa y sus perros falderos en la junta de la NRA”, dijo Bill Powers, voceros de Ackerman McQueen y ex director de asuntos públicos de la NRA.



"El estado financiero declarado por la NRA finalmente ha alcanzado su estado moral: en quiebra", dijo James.



“La partida de Wayne sería un golpe más grande para la organización que la enfermedad y muerte de Charlton Heston”, dijo Cotton.



Lase acogió este viernes a la protección por bancarrota y, como parte de un plan de reestructuración para reflotar su situación financiera.La organización conservadora y grupo cabildero de las armas más importante de Estados Unidos culpó a la "política y ambiente regulatorio corrupto de Nueva York", donde se enfrenta a una demanda por parte de la fiscal general del estado, Letitia James.para su uso personal y declarar unas pérdidas de la NRA por valor de 64 millones de dólares.El Distrito de Columbia también ha demandado a la organización por uso inadecuado de los fondos obtenidos por las donaciones a su fundación. Incluso, la ciudad de San Francisco la declaró una "organización terrorista".La NRA declaró unas deudas de 500 millones de dólares en su proceso para acogerse a la suspensión de pagos del Capítulo 11 de la ley de bancarrotas de Estados Unidos.En 2018, la organización demandó al gobernador, Andrew Cuomo, alegando que una "vendetta política" estaba detrás de la investigación de un organismo de control financiero estatal sobre si violó las leyes estatales al comercializar un programa de seguros para los propietarios de armas.En noviembre,sobre la comercialización de seguros en el estado.En respuesta a la demanda de James, la NRA respondió con afirmaciones que sus acciones fueron motivadas por la hostilidad hacia su defensa política, incluidos los comentarios que hizo mientras se postulaba para fiscal general en 2018 asegurando que la NRA es una "organización terrorista"., es la ex agencia de publicidad de la organización, Ackerman McQueen. La NRA demandó a la compañía en 2019, alegando sobrefacturación, y dijo en la declaración de quiebra del viernes que la deuda contraída está en disputa. La demanda está pendiente.En la demanda de Nueva York, LaPierre y otros ejecutivos de la NRA acusaron a Ackerman McQueen de ayudar en gastos generosos al pagar la cuenta y luego enviar una factura de suma global a la organización por "gastos de bolsillo".Los registros judiciales también muestran más de 960 mil dólares adeudados a Membership Marketing Partners LLC, una firma que tiene su sede en la misma dirección que la NRA. Otros 200 mil dólares se deben a Speedway Motorsports, la compañía con sede en Carolina del Norte que posee y opera las pistas de las carreras NASCAR, según los registros.Texas celebra que la NRA tenga su sede en el estadoEn su presentación, len consulta con un comité de tres funcionarios del lobby formado en septiembre para supervisar sus estrategias legales. La junta de la NRA votó el 7 de enero para aclarar el acuerdo de poder de "reorganizar o reestructurar los asuntos" de la organización.y tuiteó: "Bienvenido a Texas, un estado que salvaguarda la Segunda Enmienda". La NRA dijo que tiene más de 400 mil miembros en Texas y planea celebrar su convención anual en Houston a finales de este año.Poco después del anuncio, Letitia James dijo que no permitiría que la NRA "elude la responsabilidad" o la supervisión.Adam Skaggs, abogado principal del Giffords Law Center to Prevent Gun Violence (Centro de Leyes Giffords para la Prevención de la Violencia con Armas), calificó la declaración de quiebra como "un intento transparente de evadir la campaña (realizada por la jueza James) para responsabilizar a la NRA y a sus líderes corruptos".Cotton dijo que las acusaciones en la demanda de James se probarán falsas. Dijo que, elogiando su popularidad entre los miembros y su habilidad para recaudar fondos para la organización.La poderosa red de donaciones de socios amantes de las armas de la NRA, uno de los principales grupos de cabildeo a favor del Partido Republicano, se ha visto resentido por la pandemia de la covid-19. Pese a que la sede está en Virginia, está registrada como una organización sin ánimo de lucro en Nueva York desde 1871.Con información de Milenio