Aspiramos a una democracia que pueda transformar a México: AMLO

“Queremos superar esa situación de incertidumbre y lo vamos hacer de manera conjunta para que se mantengan las fuentes de trabajo y sigan llegando empresas para que haya trabajo en Aguascalientes”, expresó López Obrador.



“Llevamos muy buenas relaciones con los Estados Unidos porque se han moderado, ya no se dan los insultos de antes a los mexicanos, el trato discriminatorio, racista, ahora ya hay más respeto, seguimos así y va haber respeto mutuo, pero si no se entiende que tienen que respetarnos, entonces vamos hacer valer nuestros derechos, el derecho a la soberanía, somos un país libre y soberano”



“Me acompaña, no siempre lo hace, pero ahora quiso venir aquí a Calvillo, mi esposa, mi compañera Beatriz Gutiérrez. ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan las mujeres y los hombres! ¡Que viva Calvillo! ¡Que viva Aguascalientes! ¡Viva México!”



El presidente de, señaló que su gobierno aspira a una auténtica democracia que en libertad se pueda transformar a, libertad de manifestación de ideas, libertad de expresión.Indicó que en una dictadura solo hay un pensamiento único y no se puede protestar.En su visita a Calvillo, Aguascalientes, en donde el gobernador del Estado, Martín Orozco Sandoval, le dio la bienvenida, precisó que están trabajando para impulsar el desarrollo económico en Aguascalientes y que no haya crisis en las empresas ahora con la situación del coronavirus.Añadió que se logró firmar el Tratado de Libre Comercio, aunque a algunos no les cuadraba mucho, pero era lo que más convenía y ahora llevan una buena relación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.Aprovechó para agradecer a los migrantes, quienes el año pasado enviaron 36 mil millones de dólares en remesas, a los cuales dijo siempre va a defender.Informó que seguirá el programa a adultos mayores para todos y ahora ese programa se va a convertir en un derecho, ya que envió una iniciativa de reforma a la Constitución, al artículo 4, que espera sea aprobada la próxima semana para la pensión a adultos mayores, becas universales para la educación y personas con discapacidad.Antes de finalizar el evento, mencionó que en esta ocasión lo acompañaba su esposa Beatriz Gutiérrez. Ante la petición del público de un beso, su esposa se levantó para dárselo en la mejilla y el presidente le correspondió.