AstraZeneca estima distribuir la vacuna contra Covid-19 a finales de marzo

"La vacuna ayudará, pero no es la única solución", dijo y recordó que AstraZeneca está desarrollando también un tratamiento por "anticuerpos monoclonales", con el que se aplicarían anticuerpos de personas que han pasado el virus a potenciales enfermos.

Así lo indicó este lunes, quien calcula que a principios de año que viene la farmacéutica tendrá unos tres mil millones de vacunas que confía en que se verifiquen efectivas.Lo "complicado" será diseñar cómo repartirlas dada la demanda que existirá, por lo que Balsega estima que hasta finales del primer trimestre de 2021 las vacunas, en caso de funcionar, no estarían en "fase avanzada de distribución".Pese a que aún no ha sido aprobada una vacuna, cerca de 40 países y territorios deaseguraron ya las dosis necesarias para una primera fase de inmunización ante la Covid-19, que hasta este sábado ha causado en la región unas 400 mil muertesEn el caso de las vacunas de esta empresa la previsión es que se apliquen dos dosis: la segunda 28 días después de la primera.Hay 16 de estos tratamientos en desarrollo y uno en especial que "es buenísimo".Con todo, se mostró confiado en que tras un invierno que será "horroroso" el próximo verano sea "relativamente normal", y sostuvo que no se debe obligar a vacunarse a quien no lo quiera, porque a su juicio debe prevalecer "un principio de libertad individual que es innegable".Además del Reino Unido, las pruebas clínicas se han desarrollado en Estados Unidos, Brasil y Sudáfrica.