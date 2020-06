Astronautas de la Dragon Endeavour de SpaceX destacan la ‘suavidad’ del viaje nave

Escuchar Nota

La “Dragon Endeavour” con Behnken y Hurley a bordo fue lanzada en la punta de un cohete Falcon 9 de Space X desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral el pasado sábado y el domingo llegó a la EEI sin problema alguno.



"You see that it's a shared planet with a shared atmosphere. It's our shared place in this universe." — @AstroBehnken on the unique perspective astronauts have of our home planet from the @Space_Station: pic.twitter.com/1n1BEtwdYR — NASA (@NASA) June 2, 2020

"This is the flag that we left here almost 9 years ago on [space shuttle mission] STS-135." "Congratulations, @SpaceX, you got the flag." @Astro_Doug on the U.S. flag captured by the crew of the most recent spacecraft that launched from @NASAKennedy to @Space_Station: pic.twitter.com/n77A7EpCj8 — NASA (@NASA) June 1, 2020

"It struck me that that tiny dot was going to be fixed to a piece of metal that was about 15 meters from where I was standing." Commander Chris Cassidy reflects on what it was like to watch @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft approach the @Space_Station: pic.twitter.com/aCAbrvdi9i — NASA (@NASA) June 1, 2020

“Creo que hay muchas otras tripulaciones que han tenido mucha más incertidumbre que nosotros en cuanto a la duración de la misión”, aseveró Behnken.



Los astronautas Robert Behnken y Douglas Hurley, tripulantes de la primera nave de una compañía privada que llega a la Estación Espacial Internacional (EEI), la “Dragon Endeavour” de SpaceX, dijeron este lunes que el viaje fue más “suave” que los que realizaron en los transbordadores de la NASA hace años.Se trata del primer vuelo espacial a la EEI desde suelo estadounidense en nueve años. En 2011Junto al estadounidense Chris Cassidy, que llegó a la EEI el pasado 9 de abril a bordo del transbordador Soyuz y a dos astronautas rusos, Behnken y Hurley intercambiaron sus impresiones de lo que ha sido también el primer viaje a la órbita terrestre mediante una compañía privada.También señalaron queLa cápsula “Crew Dragon”, rebautizada por los astronautas según dicta la tradición de la NASA como “Dragon Endeavour”, se acopló con éxito a la EEI este domingo iniciando así la era espacial comercial.La NASA y SpaceX consiguieron completar la primera parte de la misión Demo-2, que es el último paso antes de certificar la capacidad de realizar viajes espaciales comerciales.Sin embargo, Behnken aseguró que “todavía queda mucho trabajo”.“Tan sólo hemos atracado en la EEI. Debemos continuar la misión aquí con Chris, desembarcar, volver a entrar en la atmósfera, hacer la recuperación y volver a Tierra”, añadió.Por el momento se sigue desconociendo la duración de la misión y, aunque se estima que será de seis a 16 semanas, el tiempo “se podría doblar o triplicar”.Durante el tiempo que pasen en la EEI los astronautas realizarán investigaciones científicas, controlarán el comportamiento de la nave y planearán futuros paseos espaciales, según explicó Cassidy.Behnken y Hurley recibieron un bandera estadounidense que llevaron a la EEI los astronautas del Atlantis, el último transbordador de la NASA, y que ellos se llevarán a la Tierra cuando regresen.