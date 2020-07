Astrónomos localizan con precisión el centro del Sistema Solar

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Sistema Solar normalmente se representa con los ocho planetas girando alrededor del Sol, estableciendo que el centro de este sistema se encuentra justo en medio del gran astro. Sin embargo, estudios recientes señalan que, si bien el centro del Sistema Solar se encuentra en el Sol, éste no se ubica precisamente en el centro.



Gracias a investigaciones de astrónomos, desarrolladas en en el Observatorio Nanohertz de Ondas Gravitacionales de América del Norte (NANOGrav), se ha comenzado a localizar púlsares de ondas gravitaciones y, gracias a estos, se logró encontrar el centro gravitacional del Sistema Solar con una precisión de 100 metros, lo cual permite señalar que el baricentro -punto en el que la influencia de la masa de todos los objetos se equilibra- se localiza en la superficie del Sol y no en su interior.



Para poder ubicar el centro gravitacional es indispensable obtener información de la interacción gravitacional de los planetas, asteroides y lunas que conforman el Sistema Solar y, para este estudio y resultados, influyó la gran masa de los planetas de Júpiter y Saturno, de acuerdo a una publicación realizada en The Astrophysical Journal.



La información descubierta, además de ser relevante para descubrir uno de los miles de misterios que hay en Sistema Solar, también puede ayudar a buscar con mayor precisión las ondas gravitacionales emitidas por agujeros negros supermasivos y púlsares.



“Usando los púlsares que observamos en la galaxia de la Vía Láctea, estamos tratando de ser como una araña sentada en la quietud en medio de su red”, explicó el astrónomo Stephen Taylor, quien también señaló que “nuestra observación precisa de los púlsares dispersos por la galaxia nos ha localizado en el cosmos mejor que nunca […] obtenemos una visión más holística de todos los diferentes tipos de agujeros negros en el Universo”.



Con información de Noticieros Televisa.