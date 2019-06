Astudillo reprocha lentitud en entrega de fertilizante

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, dijo que hay “enorme inquietud” en 28 municipios por la lentitud en la entrega del fertilizante, debido a que no han entregado ni vales ni la lista de beneficiarios.“Se tienen almacenadas en bodegas 50 mil toneladas de las 120 mil toneladas que se pretenden entregar. Se ha entregado muy poco realmente.“Una de las que se entregó en Puerto del Gallo, fue porque me los encontré en Palacio Nacional (en la Ciudad de México) y les exigí que ordenaran desde el Palacio Nacional que se entregaran (el fertilizante) a donde habíamos ido un día antes a la zona serrana de Puerto del Gallo”, reprochó el gobernador.El mandatario advirtió que no permitirá que se le haga responsable del problema que se generó por la ausencia de humildad y por la ineficiencia en el manejo del programa del insumo en la entidad del delegado federal en la región de la montaña, Julio Lázaro Bazán.Astudillo Flores señaló que “tocará las puertas que sean necesarias” del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que se entregue el fertilizante.Insistió en que se han cometido una serie de errores, entre ellos abrir la inscripción de productores, ya que anotaron 401 mil y ahora sólo pretenden entregar a 330 mil registrados, “cuando hay 70 mil que aparecen en las listas, como son los casos de la comunidad de Tlautlautitepec, en Zapotitlán Tablas”, indicó.