Asume Salazar Lomelín presidencia de CCE

El sector empresarial del País tiene un nuevo líder: Carlos Salazar Lomelín, ex director general de Fomento Económico Mexicano (Femsa).Durante la 36 Asamblea Anual Ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), con Andrés Manuel López Obrador presente, Salazar Lomelín rindió protesta como presidente del órgano representativo de la Iniciativa Privada, en sustitución de Juan Pablo Castañón.Economista de profesión, el nuevo líder de la cúpula para el periodo 2019-2020 tiene un perfil corporativo. De enero de 2014 a diciembre de 2017 fue director de Femsa, empresa de la que formó parte 45 años y donde comandó negocios como Femsa Cerveza y Coca-Cola Femsa (KOF).Asimismo, el empresario regiomontano participa activamente en los ámbitos político y académico. En su posición de presidente ejecutivo del Consejo de Nuevo León se involucró como consultor del Gobierno del estado, además de que está al frente del Consejo de las Escuelas de Negocios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).Salazar Lomelín considera que el sector empresarial es la bujía y el promotor del crecimiento, por lo que ninguna de las promesas del Presidente Andrés Manuel López Obrador se podrá lograr si el sector privado no invierte en el País.El 18 de enero, tras ser electo por unanimidad para presidir el organismo, se dijo convencido de que López Obrador escuchará a los empresarios.El 22 de enero, en entrevista con Grupo REFORMA, presumió que ha tenido la experiencia de tratar a Mandatarios de diversos perfiles políticos en América Latina, incluyendo de izquierda."Tuve una magnífica relación con todos los Gobiernos, no sólo con el de Venezuela, con el de Colombia y Chile, también con Argentina y Brasil. Y personajes que fueron en su momento muy conocidos a nivel latinoamericano, como es el caso de Lula (Da Silva), Cristina Kirchner, (Sebastián) Piñera, de los Presidentes (Juan Manuel) Santos y (Álvaro) Uribe, en Colombia."A todos tuve oportunidad de tratarlos y de siempre tener el mensaje de que se podían hacer las cosas mejor", señaló.