Asumen ocho jóvenes mujeres el liderazgo contra la crisis climática

“Mi voz, y las de otros activistas climáticos africanos, también deben ser escuchadas; nuestras historias son urgentes, pero con demasiada frecuencia los medios de comunicación han decidido que son historias prescindibles”.

quienes han inspirado a toda una generación por su pasión por el medio ambiente y por enfrentarse sin temor a los líderes políticos y económicos.Aunque hay más jóvenes mujeres activistas en lucha por la emergencia climática,, quien afirma que no será silenciada ni permitirá que la saquen nuevamente de la escena, lucha por la justicia climática y por la diversidad.Nakate comenzó su activismo ambiental en diciembre de 2018, después de notar los impactos del cambio climático en su país., que fundó su organización Hora Cero en 2017. Con un grupo de amigos decidió que los funcionarios electos no estaban haciendo lo suficiente sobre el cambio climático y que las voces de los jóvenes necesitaban ser escuchadas.En septiembre de 2019, Margolin y un grupo de jóvenes activistas demandaron al gobernador Jay Inslee y al Estado de Washington porEl juez desestimó el caso, pero eso no ha detenido a los jóvenes activistas.La perseverancia de Greta Thunberg en la huelga escolar por el clima valió la pena y la prensa amplificó su mensaje, que condujo a las huelgas estudiantiles mundialese inspiró a millones a unirse al movimiento.En septiembre de 2019 se realizó la huelga climática mundial más grande de la historia,"Viernes para el Futuro", que reunió a siete millones de jóvenes.que a los 10 años de edad ya estaba explorando el vínculo entre el medio ambiente y el consumo de animales.Después de trabajar con la organización de bienestar animal Farm Sanctuary para promover losy ganar numerosos premios por su activismo, Butler se convirtió en la, creció en Nigeria y es la organizadora de los viernes para futuras huelgas climáticas en su país. También es, una organización para educar a otros sobre el cambio climático, y aboga por políticas climáticas., es una sobreviviente del tifón más fuerte que azotó Filipinas. En 2013, cuando el tifón Haiyan tocó tierrra mató a más de seis mil personas, entre ellos a sus familiares y amigos; esta pérdida le dio la razón para luchar contra el cambio climático.Ubaldo expresa que la justicia climática es asunto de todos, especialmente de los más vulnerables a los efectos del cambio climático. Viajó a Nueva York en 2018 para la Semana del Clima y recibió una gran ovación al contar su historia.Con solo 21 años,, ha luchado por la justicia climática durante más de una década. Se convirtió en la, es la