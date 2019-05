Asumirá Estado control total del transporte en NL

El Secretario General de Gobierno, Manuel González, declaró que el Estado asumirá el control total del transporte urbano."La decisión del Poder Ejecutivo del Estado es adquirir todas las rutas de los camiones", reveló.El funcionario acudió al Congreso del Estado a presentar la iniciativa para la aprobación de una deuda de 4 mil 910 millones de pesos para la compra de camiones urbanos."Esa cifra es suficiente, más lo que se buscará para adquirir todo el transporte del Estado", aseguró.Manuel González declaró que la decisión se tomó luego de varios intentos por llegar a un acuerdo entre ambas partes, el cual no sucedió."El Gobierno del Estado toma la decisión más importante en materia de movilidad y transporte en la historia de Nuevo León."Terminaremos ya con este problema de toda la vida, de una relación díficil, sadomasoquista, termina. Ya no hay concesiones, ya no hay permisos, todo es del Gobierno, declaró antes de entregar la iniciativa.