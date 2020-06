Ataca perro a un repartidor de comida

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Un repartidor de comida que llevaba una orden a domicilio en el sector Minas del Seco, fue agredido por un perro, afortunadamente no requirió de auxilio médico.



El reporte fue registrado por el departamento del Sheriff y en éste se establece que el hecho sucedió sobre la calle Barrera a la altura de la cuadra 2500 alrededor de las 2:30 de la tarde.



La persona que reportó los hechos dijo que el can le mordió en la parte superior de su pierna derecha pero consideraba que no era grave y solo requería que se elaborara un reporte.