Ataca pitbull a maestro en EP

El subdirector de la Eagle Pass High, School John Byrne, de 58 años de edad, tuvo que ser sometido a cirugías para atender las profundas heridas que un perro pitbull le causó cuando caminaba atrás de ese plantel.Es un hecho que fue atendido por la Policía y por personal médico de Bomberos en un área cercana al panteón, localizado en la parte posterior de la institución escolar.Lo anterior lo confirmó el presidente de la mesa directiva, Jorge Barrera, quien asegura que el asistente del director ha quedado fuera de peligro y todo aparenta que se está recuperando de sus cirugías.Por su parte, el jefe de Bomberos, Manuel Mello, informó que el ataque provocó que el hombre fuera llevado a la clínica regional de esta ciudad para ser tratado de ambas piernas.Declaró que el perro estaba suelto, pero cuando los paramédicos llegaron al lugar ya no lo encontraron, aunque se dio parte al departamento correspondiente.Se sabe que Byrne además de sufrir lesiones en sus piernas, también presentaba heridas en sus partes nobles que presuntamente no trajeron mayores consecuencias.» El subdirector tuvo que ser sometido a cirugía, debido a las heridas profundas que le provocó un perro pitbull.» El perro no ha podido ser encontrado.