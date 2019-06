Atacan a diputada del PT en Morelos

Un grupo armado atacó a la diputada del PT en Morelos, Erika García Zaragoza, quien resultó con una lesión en el hombro.Su camioneta recibió al menos 19 impactos de bala.La agresión ocurrió esta mañana, luego de que ella acudiera a desayunar a un restaurante en Tetelcingo.De acuerdo con el Vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, Comisionado Estatal de Seguridad Pública de la entidad, el ataque se realizó cuando su camioneta Jeep Renegade color negro, con placas de Puebla, estaba estacionada."Estaba su camioneta estacionada y llegaron y la balearon a la camioneta. Afortunadamente ella está ilesa. Nosotros no pudimos intervenir ahorita porque llegó primero la Policía Federal, la Federal va a ser el primer respondiente", dijo.Al ser cuestionado sobre si la legisladora les había pedido apoyo por supuestas amenazas recibidas, se limitó a decir que no lo solicitó a la dependencia a su cargo, pero interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado."Sé que hay algo en la Fiscalía, una denuncia de ella, pero a nosotros no. No lo tengo muy claro", expuso.La diputada está adscrita al distrito 4 que comprende 7 municipios: Yecapixtla, Atlatlahucan, Cuautla, Ocuituco, Tetela del Volcán, Zacualpan y Temoac.El Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, condenó los hechos."Mi solidaridad con la diputada Érika García y repudio a la agresión de la que fue objeto esta mañana. Exhorto a la @Fiscalia_Mor, a investigar para que estos hechos no queden impunes. No bajaremos los brazos en nuestra lucha para restablecer la paz social", publicó en su cuenta de Twitter.Y legisladores llamaron al Gobierno local a emprender las acciones pertinentes para dar con los responsables."Lamento profundamente los hechos violentos de los que fue víctima mi amiga y compañera la Dip. Erika García Zaragoza, mi apoyo total en estos momentos. Exhorto a la Fiscalía de Morelos a investigar y esclarecer estos hechos lamentables. @maricelaj206", solicitó Maricela Jiménez, del PES.