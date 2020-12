Atacan a paramédicos familiares de muerto por Covid en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Familiares de un paciente Covid que falleció cuando era trasladado a una clínica para su atención, agredieron físicamente a paramédicos de Bomberos a quienes también amenazaron de muerte, culpándolos del fallecimiento del paciente.



Cayetano Torres Aguilar, de 73 años, comenzó a presentar un severo malestar a causa de síntomas relacionados con Covid, por lo que pidieron el apoyo de una ambulancia.



Al llegar al hospital, los paramédicos informaron a los familiares que el paciente había perdido la vida, causando la molestia de uno de sus hijos de nombre Jesús Torres Coronado, de 47 años, que arremetió a golpes contra ellos.



Otro sujeto no identificado amenazó de muerte a los paramédicos, identificándose como miembro de la delincuencia organizada, por lo que los elementos de Bomberos decidieron activar el código rojo.



Los paramédicos agredidos física y verbalmente por parte de familiares de una persona con coronavirus que falleció en el trayecto a la Clínica 2 del IMSS, no presentarán cargos en su contra.



“En este caso no existe la intención de poner una denuncia que pueda perjudicar a las personas que están pasando por una situación difícil, al final de cuentas ellos (los paramédicos) saben que están expuestos a este tipo de situaciones”, dijo el director de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, Antonio Neira.



El funcionario municipal precisó que en este sentido las agresiones no han sido constantes, pero hizo un llamado a la ciudadanía a respetar el trabajo de los paramédicos.



“No es una situación recurrente, pero tampoco aislada, son situaciones la mayoría de las veces que las personas realizan fuera de sus cabales por el momento que están pasando, sin embargo, cuando es como en esta situación, que hay amenazas fuertes, hay que pedir el apoyo de la policía”, explicó.





Consideró Neira Vielma como una injusticia el que los paramédicos y trabajadores de la salud sean condenados por las muertes de las personas que son atendidas por ellos.



“Recomendamos a la ciudadanía extremar la conciencia hacia el personal que labora día con día exponiendo su vida en esta contingencia y, en este caso, recordarles que el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil están prestando el servicio al cien por ciento y son un equipo altamente preparado y profesional, y en casos como este evitar responsabilizarlos de las muertes, como pasó hoy”, puntualizó el titular de Protección Civil municipal.





Los hechos



Familiares de un paciente positivo a Covid-19 que falleció cuando era trasladado a la Clinica 2 del IMSS para su atención, agredieron físicamente a paramédicos de Bomberos a quienes también amenazaron de muerte, culpándolos del fallecimiento del paciente.



Decenas de unidades de la Policía Municipal, así como elementos del grupo de Reacción Sureste, y Policía Civil, se apostaron en el lugar y lograron la detención de los agresores, que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.



A pesar de que las autoridades esperaban la denuncia por parte de los cuerpos de auxilio afectados, para iniciar el proceso legal, esta no fue realizada.





Con información de

Teresa Quiroz y Daniel Revilla