Atacan a policias estatales de Coahuila

El día de hoy un grupo de personas armadas que viajaban a bordo de un vehículo tipo pick up, color gris, agredieron a balazos a elementos de la fuerza de reacción de esta corporación, quienes tuvieron que repeler el ataque, generándose un enfrentamiento.Los hechos ocurrieron en el Municipio de Hidalgo, Coahuila, cerca de la guardaraya con el Estado de Nuevo León.Las personas armadas se dieron a la fuga por caminos de terracería y brechas, por lo que un helicóptero a disposición del Estado sobrevuela la zona para ubicar a los agresores.Al reportar la agresión, se dio aviso a las autoridades de Nuevo León, quienes mandaron elementos de seguridad para hacer presencia en las comunidades colindantes de Colombia y Anáhuac.Resultado de este enfrentamiento no hubo capturas, además no se reportaron lesionados ni fallecidos, sólo daños materiales menores.