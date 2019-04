Atacante de Nueva Zelanda enfrenta 50 cargos de asesinato

El hombre acusado de perpetrar los atentados contra dos mezquitas de Christchurch del mes pasado se enfrentará a 50 cargos de asesinato en una audiencia esta semana, dijo este jueves la policía neozelandesa.El australiano Brenton Tarrant estaba inculpado hasta ahora de un cargo de asesinato, ya que los investigadores deseaban avanzar deprisa. Pero la policía explicó que la totalidad de actos que se le reprochan se reflejaran en los cargos que se presenten en su nueva comparecencia, el viernes."El hombre detenido en relación con los ataques terroristas de Christchurch enfrentará 50 acusaciones de asesinato y 39 de intento de asesinato cuando comparezca en la Alta Corte de Christchurch el viernes", dijo la policía en un comunicado.Los investigadores no excluyeron otros cargos contra el supremacista blanco, pero no dieron más precisiones. Podrían estar relacionados con la calificación del atentado como terrorista.El 15 de marzo Brenton Tarrant, de 28 años, mató a 50 fieles en dos mezquitas de Christchurch, gran ciudad de la Isla Sur de Nueva Zelanda, y difundió imágenes en directo de la matanza en Facebook.El viernes comparecerá a través de una conexión de video desde la prisión de alta seguridad de Auckland en la que está detenido.La Alta Corte explicó recientemente que se tratará de una audiencia breve, destinada a "establecer la posición del acusado respecto a su representación legal" y a otras cuestiones de procedimiento.Tarrant despidió a su abogado de oficio tras su primera comparecencia, el 16 de marzo, lo que hace temer que quiera defenderse a sí mismo y usar su juicio como una plataforma de propaganda.El tribunal también declaró que el viernes no tendrá que decir si se declara culpable o no culpable. Los medios de comunicación tienen prohibido grabar y fotografiar al acusado.