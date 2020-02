Ataque a balazos en fiesta de cumpleaños deja siete heridos en NL

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- Cuando celebraban una fiesta de cumpleaños, un grupo armado irrumpió en el festejo para asaltar a 70 personas y disparar hiriendo a 7, esta madrugada en el municipio de Ciénega de Flores.



Testigos en el lugar corroboraron la información del ataque a balazos y el asalto, pero aunque se buscó información al departamento de prensa de la Fiscalía, éstos no proporcionaron la información.



Según trascendió, los hechos se registraron alrededor de las 0:10 horas en la quinta Los Abuelos, ubicada en la calle Chopos número 351, de la Colonia Lomas de Ciénega, en este municipio.



Una fuente policiaca reveló que a esa hora irrumpió en el lugar un grupo de hombres con armas largas, quienes asaltaron a los asistentes.



Luego de despojar de sus pertenencias a las víctimas, el grupo armado disparó hiriendo a 7 personas antes de huir en varios vehículos.



Los heridos fueron trasladados por los propios asistentes a las clínicas 6 y 67 del IMSS, y uno más a una clínica particular.



Elementos de Fuerza Civil de este municipio fueron los primeros en llegar al sitio al que posteriormente se dieron cita agentes ministeriales y personal de servicios periciales.



Hasta el momento continúan las investigaciones de manera escueta sin que se haya dado información sobre la identidad de los delincuentes, así como de las personas heridas.



Al sitio acudió personal de Fuerza Civil, Agencia Estatal de Investigaciones y de la Guardia Nacional.



Según las primeras inspecciones, no fueron localizadas cámaras de seguridad que pudieran aportar datos sobre la forma cómo ocurrieron los hechos.



Los entrevistados aseguraron a los agentes que los agresores llegaron al menos en dos vehículos.



Aún no se ha establecido cómo ingresaron los asaltantes a la quinta.



El lugar se ubica en la última calle del Fraccionamiento Villas Campestres, un sitio donde la mayor parte de los domicilios son rentados para fiestas y reuniones.



Aunque en el sitio se encuentra una caseta de vigilancia, desde hace años esta se ha mantenido en abandono, han denunciado visitantes en reiteradas ocasiones.



Los rondines policiales, explicaron fuentes consultadas, son escasos pese a la importancia comercial de la zona.