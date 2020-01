Ataque a culturales de Irán, como amenazó Trump, sería crimen de guerra

“Nos atacaron y devolvemos el golpe. Si atacan de nuevo, lo que les aconsejaría encarecidamente que no hicieran, ¡los golpearemos con más fuerza de lo que nunca antes los habían golpeado!”, escribió Trump.



Iran is talking very boldly about targeting certain USA assets as revenge for our ridding the world of their terrorist leader who had just killed an American, & badly wounded many others, not to mention all of the people he had killed over his lifetime, including recently.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de enero de 2020

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de enero de 2020

“Se les permite matar a nuestra gente, se les permite torturar y mutilar a nuestra gente, se les permite usar bombas en la carretera y hacer estallar a nuestra gente, ¿y no se nos permite tocar sus sitios culturales? No funciona de esa manera “, dijo Trump, según un informe del grupo.

“¿Entonces los centros culturales son objetivos teóricamente justos, en su opinión?”, Tapper preguntó.



“Vamos a hacer lo correcto y lo que sea consistente con la ley estadounidense”, dijo Pompeo.

“La destrucción deliberada de nuestro patrimonio cultural común constituye un crimen de guerra y representa un ataque contra la humanidad en general”, dijo el portavoz del entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en 2015.

“Su amenaza es inmoral y antiestadounidense”, escribió Burns en Twitter.

Donald Trump’s threat to destroy Iranian cultural sites would be a war crime under UN Security Council resolution 2347–supported by the Trump Administration itself in 2017 to warn ISIS+Al Qaeda of similar actions. His threat is immoral and Un-American. https://t.co/CMdz1ky9CP — Nicholas Burns (@RNicholasBurns) 5 de enero de 2020

“Habiendo cometido graves infracciones de la ley (internacional) en los asesinatos cobardes del viernes, (Trump) amenaza con cometer nuevas infracciones de JUS COGENS”, dijo, refiriéndose a la frase para las normas del derecho internacional. “Apuntar a sitios culturales es un CRIMEN DE GUERRA”.

-Having committed grave breaches of int'l law in Friday's cowardly assassinations, @realdonaldtrump threatens to commit again new breaches of JUS COGENS;



-Targeting cultural sites is a WAR CRIME;



-Whether kicking or screaming, end of US malign presence in West Asia has begun. — Javad Zarif (@JZarif) 5 de enero de 2020

“Por lo que vale, me resulta difícil creer que el Pentágono ofrezca opciones de orientación de Trump que incluyan sitios culturales iraníes”, escribió en Twitter. “Puede que a Trump no le importen las leyes de la guerra, pero a los planificadores y abogados (del Departamento de Defensa) sí … y atacar sitios culturales es (un) crimen de guerra”.

For what it's worth, I find it hard to believe the Pentagon would provide Trump targeting options that include Iranian cultural sites. Trump may not care about the laws of war, but DoD planners and lawyers do...and targeting cultural sites is war crime. https://t.co/HXvJM0kdl0 — Colin Kahl (@ColinKahl) 4 de enero de 2020

- Después de que un grupo afiliado a, en 2012, laasumió un caso único:Aunque generalmente se enfoca en violaciones de derechos humanos, la CPI acusó al líder del grupo yihadista,, de unEl caso fue el primer cargo penal de este tipo.”, dijo en ese momento la secretaria general de la UNESCO, Irina Bokova. Al-Mahdi finalmente se declaró culpable y fue sentenciado a nueve años de prisión.Ese caso ha renovado su relevancia en medio deldías después de que Estados Unidos lanzó un ataque con aviones no tripulados en Bagdad, Iraq, el viernes, en el que mató al comandante militar iraníEn un tuit el sábado por la noche, Trump dijo que si Irán ataca a cualquier estadounidense o activo estadounidense, E, “algunos a un nivel muy alto e importantes para Irán y la cultura iraní “, escribió.El domingo reiteró esa amenaza en una conversación con reporteros a bordo del Air Force One.El secretario de Estado,durante una entrevista con Jake Tapper deen el programa “State of the Union”,“Seremos valientes en la protección de los intereses estadounidenses y lo haremos de una manera que sea coherente con el estado de derecho. Siempre lo hemos hecho, Jake, y el tuit del presidente Trump no se desvía de eso ni un ápice”, dijo.Sin embargo,En 2017, por ejemplo, una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas “condena la destrucción ilegal del patrimonio cultural, incluida la destrucción de sitios y artefactos religiosos”. Esa resolución se produjo como respuesta a la destrucción por parte de ISIS de varios sitios históricos y culturales importantes en Siria e Iraq en 2014 y 2015.La ONU dejó claro que las acciones dirigidas a lugares culturales constituían un crimen de guerra.Nicholas Burns, ex subsecretario de Estado para asuntos políticos y embajador ante la, señaló que la administración Trump apoyó la resolución de la ONU de 2017 que condena la destrucción de sitios culturales.Hossein Dehghan, el principal asesor militar del líder supremo de Irán, el ayatola Khamenei, dijo que los tuits de Trump son “ridículos y absurdos”. Le dijo aqueSi Estados Unidos lleva a cabo la amenaza de Trump de atacar cualquiera de los sitios culturales de Irán, entonces “seguramente ningún personal militar estadounidense, ningún centro político estadounidense, ninguna base militar estadounidense, ningún buque estadounidense estará a salvo”, dijo Dehghan. “Si él dice 52, nosotros decimos 300, y son accesibles para nosotros”.En un tuit, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Javad Zarif, dijo que un ataque a un sitio cultural es un crimen de guerra.“Aquellos que se hacen pasar por diplomáticos y aquellos que descaradamente se sentaron a identificar objetivos culturales y civiles iraníes ni siquiera deberían molestarse en abrir un diccionario de leyes”, continuó. “Jus cogens se refiere a normas imperativas de derecho internacional, es decir, líneas rojas internacionales. Es decir, un gran ‘no'”.Dos altos funcionarios estadounidenses describieron el domingo a Jim Sciutto de CNN la oposición generalizada dentro de la administración Trump a atacar sitios culturales en Irán.“Nada reúne a las personas como la destrucción deliberada de sitios culturales queridos. Ya sea”, le dijo auno de los funcionarios.Otro funcionario que anteriormente trabajó en las administraciones de Trump y Obama le dijo a CNN: “Como cuestión de principio, nosotros como nación y como militares no atacamos los sitios culturales de ningún adversario”.Además, varias fuentes le dijeron aque no hay indicios, aparte, tal vez, del tuit de Trump, de que Estados Unidos atacaría sitios culturales en Irán.Colin Kahl, ex asistente adjunto del presidente Barack Obama y asesor de seguridad nacional del vicepresidente Joe Biden, expresó su escepticismo de que en realidad hay sitios culturales en la lista de posibles blancos de represalia.Al respecto de la amenaza de EU, la directora de la Unesco recordó que ambas naciones se apegan a lasLa Convención de 1972 sobre laestipula que cada país miembro “se compromete a no tomar medidas deliberadas que puedan dañar directa o indirectamente el patrimonio cultural y natural… situado en el territorio de otros estados parte de esta convención”.Asimismo, mediante la Resolución 2347 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,Audrey Azoulay destacó la universalidad del patrimonio cultural y natural como vector de paz y diálogo entre los pueblos, que la comunidad internacional tiene el deber de proteger y preservar para las generaciones futuras., incluidas las antiguas ruinas de Persépolis, la histórica mezquita Masjed-e Jameh en Esfahan y el lujoso Palacio Golestan en Teherán.