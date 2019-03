Ataque con cohete desde Gaza deja 7 israelíes heridos

Al menos siete personas resultaron heridas este lunes cuando una casa en la comunidad de Mishmeret, en la región central de Israel, fue alcanzada por un cohete disparado desde la Franja de Gaza.Tras el ataque, el primer ministro Benjamin Netanyahu decidió interrumpir su viaje a los Estados Unidos y regresar a Israel luego de su reunión con el presidente Donald Trump este lunes, diciendo que Israel "responderá con fuerza", destacó el diario Haaretz.A raíz del ataque, Israel cerró los cruces fronterizos con Gaza y anunció la reducción de la zona de pesca permitida a los pescadores.Las evaluaciones iniciales sugieren que el cohete fue disparado desde el sur de la Franja de Gaza, a unos 100 kilómetros de donde golpeó la casa en la comunidad agrícola de Mishmeret. Según fuentes de inteligencia, los únicos grupos en Gaza que tienen cohetes con tal alcance son Hamás y la Jihad Islámica.El ejército israelí confirmó que había identificado un lanzamiento desde Gaza , y que el sistema de defensa de la Cúpula de Hierro no se había activado, ya que no habían esperado disparos de cohetes hacia el centro del país. El Iron Dome no estaba preparado para manejar un ataque en el área.