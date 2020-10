Ataque con dron de EU en Siria deja 14 muertos

Escuchar Nota

"Las fuerzas estadunidenses realizaron un ataque contra un grupo de altos mandos de Al Qaeda en Siria que estaban reunidos cerca de Idlib", informó la comandante Beth Riordan, portavoz del comando central del ejército estadunidense (Centcom).



"La eliminación de estos dirigentes de Al Qaeda en Siria va a reducir la capacidad de la organización terrorista de planificar y realizar atentados que amenazan a los ciudadanos estadunidenses, a nuestros socios y a civiles inocentes", agregó en un comunicado.



según la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).Pero según la OSDH, una ONG basada en Reino Unido, el ataque con dron tuvo como blanco una reunión de yihadistas en el pueblo de Jakara, región de Salqin, precisó la misma fuente.El ataque se produjo en el último y más importante bastión de Idlib, hostil al presidente sirio Bashar al Asad, donde operan grupos yihadistas y rebeldes dirigidos por Hayat Tahrir al-Sham (HTS) grupo que antes estuvo afiliado a Al Qaeda y que domina las zonas insurgentes.El jefe del OSDH, Rami Abdel Rahman, dijo quepero no se conocen por ahora sus nacionalidades.señaló Rahman.En Francia, el asesino del profesor decapitado por un islamista checheno estuvo en contacto con un yihadista ruso en Siria antes de perpetrar el horrible crimen, aunque la identidad de este yihadista todavía no se ha establecido, según una fuente cercana al caso.Según el diario Le Parisien, esta persona, localizada gracias a su dirección informática IP, estaría en Idleb.La región acoge a miles de extranjeros, en particular franceses, británicos, chechenos que se han instalado allí con el tiempo, según la OSDH.Tras una serie de victorias gracias a la ayuda militar de su aliado ruso, el régimen de Asad ha recuperado el control de en torno al 70 por ciento del territorio sirio.La guerra civil que siguió a la represión de la revuelta popular contra el poder autocrático de Bashar en 2011, ha dejado más de 380 mil muertos y al desplazamiento o el exilio de millones de sirios.