Ataque ‘terrorista’ con cuchillo en Londres deja un muerto

WATCH LIVE: Several people have been stabbed and a man has been shot dead in a terror attack in #Streatham, London https://t.co/9gzzwz0OzO — Sky News (@SkyNews) February 2, 2020

"En estos momentos, se cree que varias personas han sido apuñaladas", señaló un portavoz policial, que informó que el incidente está siendo investigado como "terrorismo".



Please follow @metpoliceuk for updates — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

"Estaba cruzando la calle cuando vi a un hombre con un machete y bombonas plateadas en el pecho, al que perseguían lo que entiendo eran agentes encubiertos, porque llevaban ropa de paisano. Entonces, dispararon al hombre. Creo que escuché tres disparos pero no estoy seguro", señaló ese chico.

"No vi lo que ocurrió, pero justo después había muchísimos agentes de policía armados y como nueve o diez ambulancias. La policía le gritaba a la gente que se apartara", relató.

We can confirm that the man shot by police at around 2pm today in #Streatham High Road has been pronounced dead — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

Un hombreocurrido este domingo en el barrio de Streatham,, en el que varias personas fueron presuntamente apuñaladas, según confirmó la Policía Metropolitana.Los servicios de emergencia, entre ellos, donde al parecer, según indicaron testigos presenciales a la BBC, se escucharon tres disparos justo después de las 14.00 GMT.y pidió a los ciudadanos que eviten acceder a esa área de la ciudad mientras se investiga lo ocurrido. En declaraciones a medios locales, Gulled Bulhan, un estudiante de 19 años de ese barrio, aseguró haber presenciado un tiroteo en la calle comercial de Streatham, frente a una farmacia.Una vez a resguardo en una biblioteca de la zona, Bulhan agregó que vio "muchísimas ambulancias y agentes armados llegar al lugar" de los hechos. Otro de las testigos de lo ocurrido, Alahan Murphy, señaló a la BBC que vio "helicópteros aterrizando y muchas ambulancias" en el lugar de los hechos, una zona muy concurrida habitualmente.