Ataques de perros son provocados por menores

El 90% de los casos sobre mordeduras de can que recibe el área de urgencias en el Hospital del Niño es de mascotas provocadas por los menores, pues antes de la agresión lastimaron al perro en la mayoría de los casos, aseguró Carlos Oyervides, director del nosocomio.Quien exhortó a los padres de familia a enseñar a los pequeños a respetar el cuerpo, espacio y alimentos de los animales en casa y los que se encuentran en la calle.Aunque no se sabe, si existió alguna agresión en el caso del adolescente que fue atacado por una jauría de perros, aseguró, la mayoría de las agresiones recibidas fueron porque hubo una amenaza previa a los animales.“La mayoría de los casos son mordeduras no graves, este caso es una excepción, pero es importante que los chicos respeten siempre a cualquier animal porque atendemos al menos dos o tres de estos casos por mes en el hospital”, comentó el doctor.El entrevistado señaló que en todos los casos se da parte al antirrábico para que conozcan las condiciones del perro y sea prudente el tratamiento a combatir de las heridas, pero cuando se desconoce el caso se aplica un cuadro de vacunas que previenen cualquier infección.Estos canes, resguardados, permanecen en el antirrábico, si después de algunos días presenta rabia, también notifican al hospital para prevenir al pequeño que haya sido agredido.