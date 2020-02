Atemoriza México a Doug Jones

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Aun acostumbrado a encarnar criaturas sobrenaturales en películas como La Forma del Agua y El Laberinto del Fauno, Doug Jones no es inmune al temor, pues sus nervios ante la inseguridad en México lo convirtieron en el talento más complicado de traer a la convención de cómics La Mole.



“Jones tiene mucho miedo, yo creo que hasta que no pise México y vea que no nos estamos agarrando a balazos va a estar más tranquilo. Pidió un guardia armado, lo que es un rollo, porque no puede haber armas en el recinto”, detalló Elías Ortiz, Ceo de la convención.



El actor encabeza el cartel de la edición 2020, junto con los actores de la serie Smallville: Tom Welling, Michael Rosenbaum, Erica Durance y John Glover.







A realizarse del 13 al 15 de marzo en el Centro de Convenciones Citibanamex, la apuesta de La Mole fue crecer la fiesta, así que aumentó su inversión para contar con talentos como Dolph Lundgren.



“Es 35% de crecimiento en cuanto a la inversión, son como 20 millones de pesos. El más caro de traer es Ivan Drago (Lundgren), es un personaje muy importante en la cultura pop. El costo aproximado por traerlo es de 1.5 millones de pesos”, detalló Ortiz.