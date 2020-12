Atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres, trabajo coordinado en Coahuila

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El Gobierno del Estado de Coahuila, encabezado por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, realiza un estricto trabajo para garantizar la seguridad y justicia de la población coahuilense.



Leticia Beatriz Charles Uribe, Directora del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres (CJEM), manifestó que en coordinación con la Unidad de Integración Familiar trabajan en la campaña de difusión del Plan de Contingencia por Covid-19.



Señaló que este plan tiene como finalidad prevenir, atender y minimizar los riesgos que representa el aislamiento social por Covid-19 a las mujeres, sus hijas e hijos, por lo que propone un plan de seguridad.



Charles Uribe informó que esta campaña pretende dar a conocer algunas recomendaciones para salvaguardar no sólo la vida de las mujeres, sino también la de sus hijas e hijos, al tener opciones de cómo actuar ante hechos violentos, como lo son:



1.- Dar aviso a alguna persona de confianza de la situación de riesgo en la que te encuentres (familiar, amistad o algún conocido) y pídele que llame a la Policía cuando se percate del hecho violento (cuando escuche gritos, llamadas de auxilio, etc.).



2.- Contar con los números de emergencia de seguridad y darlos a conocer a tus hijas e hijos y enseñarles cómo marcar.



3.- Prepara con anticipación una mochila en caso de que tengas que salir de tu domicilio, deberá contener lo siguiente:



-Identificación oficial y actas de nacimiento, tuyas y de tus hijas e hijos.



-Un juego de llaves del domicilio y en su caso, del auto.



-Medicamentos.



-Un cambio de ropa para ti y tus hijas/os.



-Dinero.



-Números de teléfono de familiares, amistades, que te puedan brindar apoyo.



-Documentos de afiliación de seguridad social (IMSS, ISSSTE, etc.).



-Teléfono y cargador.



4.- Crea una señal o palabra para pedir ayuda y explica a tus hijas e hijos qué es lo que tienen que hacer y a quién llamar.



También compártala con vecinos para que sepan cuándo llamar a la Policía.



5.- Cambiar cerraduras del domicilio, cierra bien ventanas y puertas.



6.- No subas a su vehículo.



7.- Procura estar siempre acompañada.



8.- Utiliza vías diferentes para llegar a tu destino, evitando cruzar por terrenos o calles poco iluminadas.



9.- Comunica a los demás a dónde irás.



10. - Cambia el número de celular. No contestes sus llamadas ni mensajes.



11. - Ubicar el lugar de auxilio o autoridad más cercana al domicilio, así como las rutas de acceso.



Durante el episodio de Violencia:



1.- ¡Aléjate y protégete! No respondas a la violencia.



2.- Evita estar en espacios riesgosos o donde puedas quedar atrapada, como la cocina, un cuarto o el baño. Quitar todos los objetos y armas afilados de la vista.



3.- Denuncia y solicita una orden de protección.



No dudes en llamar a los Teléfonos de Emergencia:



• Servicio de Emergencia: 911.



• Línea de la Mujer: 075 (asesoría psicológica y jurídica).



• Sistema de Denuncia Ciudadana: 089.



• Emergencias Médicas: 065.



• Protección Civil: (800) 000-3372.



• Alerta Amber para Menores Desaparecidos: (800) 718-4084.



• Fiscalía General del Estado de Coahuila: (844) 438 0700.



• Dirección de Policía Municipal de Saltillo: (844) 414 1114.



• Policía Municipal de Ramos Arizpe: (844) 180 1202.



• Policía Municipal de Torreón (871) 7 29 0099.