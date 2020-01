Atenderá IMSS-Bienestar en estados anti Insabi

Escuchar Nota

"Vamos a esperar todavía a que concluya el término legal, no queremos polemizar sobre esto, ya se ha conseguido que un número importante de gobernadores acepten este método de trabajo y no dudo que antes de que termine el plazo, el 31 de enero, se adhieran otros", expresó en su conferencia mañanera.

El presidenteObrador anunció que en los estados donde los gobernadores no se sumen al, else encargará de dar atención y medicamentos gratuitos a la población.Luego de anunciar que 18 entidades se han sumado al convenio con el(Insabi), el titular del Ejecutivo consideró que hay que esperar a que más mandatarios estatales se adhieran."De todas maneras, ya estamos trabajando. Es importante aclarar que, en algunos estados, en 19 estados, hay el sistema IMSS Bienestar, entonces si no se adhieren los gobernadores, con este sistema IMSS Bienestar, que son unidades médicas y que son hospitales en las zonas más pobres del país, iniciaríamos en esos estados en donde los gobiernos estatales no acepten aplicar el plan de salud".López Obrador insistió en que, pero en el caso de su Administrarción el compromiso esen todos los niveles, para cualquier enfermedad, yque estaba limitado a un cuadro básico, no se atendían enfermedades o no se tenía derecho a la medicina si no estaba en el cuadro básico. Aquí es atención a todos los pacientes, atención médica y medicamentos gratuitos, por eso es un proceso, vamos a ir avanzando pero tenemos que lograrlo, el propósito es cumplir con la Constitución", dijo.