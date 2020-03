Atenderá Oncológico a enfermos de coronavirus

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La Secretaría de la Defensa Nacional presentó al Hospital Oncológico de Saltillo como uno de los 10 nosocomios públicos que estarán operando durante la contingencia por el Covid-19.



El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, informó que le destinarán 30 camas con respiradores y otras 50 que no contarán con esta tecnología, esto como parte del plan de respuesta que el Ejército tiene para la contingencia.



El Oncológico de Saltillo no será el único hospital operado por la Defensa Nacional durante la emergencia, también lo estará el nuevo hospital de Gómez Palacio, en la Región Laguna de Durango y Coahuila.







De acuerdo con el esquema de apoyo, el Hospital Oncológico, inaugurado en el 2017 por el Gobierno del Estado sin poder operar, contará con el servicio de terapia intensiva para atender los casos más complicados del virus.



El general Sandoval informó que también abrirán al público una unidad operativa del Ejército Mexicano para atender la contingencia en la Región Sureste de Coahuila, esta unidad contará con otras 20 camas para terapia intensiva.



Este plan forma parte del Plan DN-III que solicitó el Gobierno Federal a las fuerzas armadas, las cuales cuentan con médicos y profesionales de la salud disponibles para cubrir funciones a favor del sistema de salubridad pública.