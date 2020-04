Atenderán 28 mil partos en hospitales privados: IMSS

Escuchar Nota

.- A través del Pacto, eldará continuidad a la atención de mujeres embarazadas, quienes serán canalizadas a la red de hospitales privados.Se atenderán entre 17 mil y 28 mil partos y cesáreas que se van a presentar en el periodo de vigencia que tiene el convenio firmado entre el sector salud, la Asociación de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales, con el objetivo de disminuir el riesgo de contagio por coronavirus.El titular de la, Roberto Ruiz Rosas, informó que -desde el 23 de abril y hasta el 23 de mayo- lasque cursen 37 semanas o más de embarazo, serán contactadas, vía telefónica para darles los datos del hospital privado en que serán atendidas y orientarlas sobre los trámites que deberán realizar.Los requisitos son:-Que laspreviamente hayan acudido a sus citas de control prenatal dentro dely haber aplicado los cuidados necesarios durante su embarazo.-Lasdeberán tener su cartilla de la mujer embarazada o la Cartilla Nacional de Salud y una identificación oficial.-Para ingresar aldesignado, lasdeberán tener a la mano el pase que le entregó su médico familiar o el médico del hospital dely llevar su cartilla de la mujer embarazada o lay una identificación oficial.-En caso de que las derechohabientes se encuentren en la semana 38 de gestación y no hayan recibido la llamada telefónica, pueden comunicarse a los teléfonos 800 222 2668 dely/o 800 213 2684 de la(FUNSALUD).-Elaclaró que en el caso de las unidades médicas de segundo y tercer nivel que están dedicadas a la especialidad en, se seguirá brindando atención de manera regular a las mujeres que así lo requieran hasta llegar a la conclusión de su embarazo, debido a que en estos hospitales no se atiende ni atenderán a pacientes conRespecto al convenio de subrogación , el titular de ladelseñaló que el objetivo es que las mujeres embarazadas se queden en casa todo el tiempo posible, que no salgan a citas médicas y acudan al hospital solo para la atención de su parto o para una emergencia.