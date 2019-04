Atentados en Sri Lanka el día de Pascua repugnan al mundo

Las condolencias y los llamados a defender la libertad religiosa se multiplicaron en el mundo en reacción a los sangrientos atentados de este domingo en Sri Lanka contra tres iglesias católicas, donde los cristianos celebraban la Pascua, y varios hoteles.El papa Francisco expresó su "tristeza" ante estos "graves atentados, que precisamente hoy, día de Pascua, trajeron duelo y dolor a varias iglesias y otros lugares de reunión en Sri Lanka" y se declaró cerca de "todas las víctimas de una violencia tan cruel".El presidente Donald Trump envió en un mensaje en Twitter las "sentidas condolencias de la gente de Estados Unidos a la de Sri Lanka". "¡Estamos listos para ayudar!" agregó Trump.El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, expresó su "horror" y su "tristeza" ante estos atentados contra personas que "fueron pacíficamente a misa o que visitaban ese hermoso país"."Estos actos de violencia en este día sagrado son actos de violencia contra todas las creencias", afirmó por su parte la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.La primera ministra Theresa May, cuyo país colonizó Sri Lanka (1796-1948), denunció "actos de violencia [...] realmente horribles" y consideró que "debemos unirnos para intentar que nadie deba nunca practicar su fe con miedo".La canciller alemana, Angela Merkel, condenó la ola de atentados en iglesias y lugares turísticos en Sri Lanka y e insistió que el "odio religioso y la intolerancia que se han mostrado de manera tan terrible hoy no deben ganar"."Toda nuestra solidaridad con el pueblo de Sri Lanka y nuestros pensamientos para todos los allegados de las víctimas en este día de Pascua", afirmó el presidente francés Emmanuel Macron, compartiendo su "profunda tristeza" tras estos "actos odiosos"."Mi más enérgica condena a los terribles atentados en Sri Lanka", reaccionó el jefe del gobierno español Pedro Sánchez. "Decenas de víctimas que celebraban la Pascua de Resurrección nos hacen llorar. El terror y la barbarie no nos doblegarán nunca"."Terribles informaciones de Sri Lanka sobre sangrientos ataques contra hoteles e iglesias en este domingo de Pascua", tuiteó el primer ministro Mark Rutte, cuyo país colonizó Sri Lanka en 1658 antes de la llegada de los británicos.El vice primer ministro Matteo Salvini dirigió su "oración, la del gobierno y la de todos los italianos a los muertos inocentes masacrados por terroristas en Sri Lanka".El presidente Vladimir Putin espera que los responsables "de un crimen tan cínico y odioso cometido en mitad de las celebraciones de Pascua sean castigados como lo merecen" y envió su apoyo a Sri Lanka para "combatir la amenaza del terrorismo internacional".Para el primer ministro Nerendra Modi "tal barbarie no tiene lugar en nuestra región". "India es solidaria con el pueblo de Sri Lanka".el primer ministro Imran Khan "condena fuertemente el horrible ataque [...] que ha provocado la pérdida de vidas preciosas y cientos de heridos" y garantizó a Sri Lanka la "total solidaridad" de su país.tras la matanza de 50 fieles musulmanes el 15 de marzo en Christchurch por un supremacista blanco australiano, la primera ministra Jacinda Arden dijo que "ver un ataque [...] contra personas en iglesias y hoteles es abrumador". "Debemos encontrar colectivamente las respuestas para acabar con esta violencia"."No logro imaginar como un ser humano pueda atacar a personas pacíficas durante su día de fiesta", comentó el gran imán de la gran institución del islam sunita Al Azhar, el jeque Ahmed al Tayeb, a través del Twitter de la institución."El instinto de estos terroristas contradice los preceptos de todas las religiones", agregó.El ministro de Relaciones Exteriores, Mohamed Javad Zarif está "terriblemente triste por los ataques terroristas contra fieles esrilanqueses durante la Pascua". "El terrorismo es una amenaza mundial que no tiene religión: debe ser condenado y enfrentado de manera mundial".El presidente de la Autoridad Palestina, Mhamud Abas, denunció atentados "horribles y criminales". "El terrorismo se extiende como una epidemia en el mundo entero", constató, y llamó a "los países del mundo a cooperar para erradicarlo".Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin dieron su apoyo a Sri Lanka y señalaron su rechazo al terrorismo, al igual que Catar.El presidente keniano Uhuru Kenyatta, que recordó que su país ha sido golpeado con mortíferos atentados, garantizó su "apoyo total [...] para trabajar juntos para combatir el demonio del terrorismo".