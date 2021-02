Aterriza Alcalá en la ‘galaxia’; firma con Los Ángeles

Escuchar Nota

“Creemos que la estructura y los recursos que le proporcionaremos le permitirán seguir creciendo como jugador y como persona. Esperamos que Alex represente a nuestro club”, destacó Te Kloese.



Elanunció este miércoles el fichaje del joven prodigio mexicano Alex Alcalá, de 15 años, en lo que es su primer contrato como profesional.Alcalá, de 15 años, se entrena con ladesde la pasada temporada y con la llegada del nuevo entrenador,al equipo, de inmediato vio en el fichaje del adolescente mexicano como un objetivo a cumplir de manera inmediata.Aunque no va a estar con el primer equipo, jugará con el, Alcalá sí tendrá la oportunidad de entrenarse y jugar con sus compatriotas, los tres en el primer equipo.El gerente general del Galaxy, Dennis te Kloese, en la página oficial del equipo informó el fichaje de Alcalá y alabó su talento, que dijo podrá desarrollarse de manera positiva en todo el entorno profesional que hay dentro de la organización.Por su parte, la joven promesa mexicana también dio a conocer su continuidad con el Galaxy, al queal igual que a su familia, amigos y entrenadores.Ha representado a México en las categorías Sub 15 y Sub 16.