Aterroriza nuevo libro de cuentos de la ‘booktuber’ Raiza Revelles

“Estas historias vienen de muchas partes. Están las pláticas de fantasmas con los amigos, las de la familia cuando uno cena pero también las creepypastas, esas historias de terror que abundan por internet y que lo interesante y que más me gusta de ellas, es que no sabes si en verdad sucedió o quién las creo. Siento que hay mucho de ellas en este libro, especialmente en un cuento llamado Error de Código. Creo que El Chico de la Piel de Cerdo busca mucho tener esa atmósfera de cuentos en una fogata que hagan que la gente se acerque a escucharlos”, explicó la youtuber.

“Me gustan los circos porque es donde la gente diferente, la extraña... la rara, puede encontrarse y mostrar todo lo que son, sus historias, y nadie las juzga”, dicesobre esos mundos paralelos y nómadas que llegan a una ciudad, abren sus carpas durante un tiempo y luego se van dejando un regusto a rareza en quien lo visitó.Esa sensación de extrañamiento es la misma que permea(Planeta, 2020). El nuevo libro de la booktuber que cuenta con más de un millón de seguidores en su canal de YouTube y en el que inició reseñando libros pero que, poco a poco, ha tomado un rumbo más macabro y sobrenatural. Es por ello que este libro de relatos conjuga esos dos gustos: la lectura y el terror.Así, el joven lector que se atreva a abrir sus páginas será guiado porel raro, personaje que pasa de ser un niño un tanto normal a un ser digno de... bueno, un carnaval. Porque las 13 historias –amén del número maldito que remite a Jason– que contiene el volumen son “como actos de circo por los que Billy nos lleva”, según comentó Revelles a Zócalo en entrevista. “Estos cuentos nacieron porque lo sobrenatural siempre me ha interesado, desde las historias que escuchaba de niña hasta lo que leo hoy. Además siempre estoy pensando en esas cosas espeluznantes, que son como la materia principal para escribir estas historias”.Por ello estos cuentos abordan las primeras aventuras, la forma de romper los límites en la adolescencia. La sensación de llenarse de adrenalina al hacer algo prohibido y, como la adultez está a la vuelta de la esquina, gozar sin consecuencias... ¿o no? Porque en los relatos de Revelles lo macabro está en cada página, como lo demuestran, el relato que inaugura el libro en el que un rito de paso juvenil se revela como un encuentro con seres que infestan al mundo o, mejor dicho, a su mundo.También están los rumores que se pasan de boca a boca en los pequeños poblados... tú sabes de cuáles, aquellos que señalan a los vecinos como brujos o cosas peores. Además hay en él mundos distópicos, objetos extraños de los que nadie sabe su procedencia y, claro, un relato dedicado completamente al circo. Ese universo delirante que vive protegido por una pesada carpa.Esa mezcla de anonimato y escaparate que es el internet es la que ha promovido una amplia creación que van desde cuentos que son liberados en blogs hasta historias más complejas como las de la SCP –una organización secreta que protege al mundo de cosas extrañas–, o videos que crecen como una mitología propia. Todos ellos han inspirado de una u otra manera, la posibilidad de escribir cuentos así y, en el caso de Revelles, abordar directamente casos de fantasmas o sobrenaturales en su canal.“Los videos de terror, en los que hablo sobre casos específicos, son algo que siempre quise hacer porque el terror siempre ha estado en mi vida. Entonces ahora que tengo la oportunidad de contar historias y provocar el mismo sentimiento que estos casos causan en mí, me tiene muy feliz”, comentó la coautora deLa booktuber, quien fue una de las primeras en hablar sobre libros en, comentó también quees una oportunidad única, ya que es la puerta de entrada al mundo de la escritura, en el cual quiere desenvolver su carrera.“Siempre quise escribir, ya había hecho algo con Zelic, junto a Sebastián (Arango), pero este libro me dio la posibilidad de explorar lo que yo quería y cómo lo quería: el terror. Espero que los lectores lo lean y les guste”, finalizó Revelles.