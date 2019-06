Atiende DIF a dos menores de 12 años embarazadas

La coordinación regional del DIF Coahuila tiene registrados casos de menores de entre 9 a 12 años que ha quedado embarazadas, por lo que mantienen pláticas en diferentes instituciones educativas y así evitar que se registren estos casos.El coordinador regional del DIF, Raúl Vara de Luna señaló que se están realizando pláticas preventivas de sexualidad en diferentes instituciones educativas, principalmente a alumnos de quinto y sexto de primaria, así como estudiantes de secundarias.De acuerdo a Vara de Luna, “se está llevando los módulos del DIF Coahuila para concientizar a los jóvenes sobre el embarazo no deseado, son las indicaciones de la señora Marcela Gorgón”.De acuerdo al funcionario estatal, en la región se tienen algunos casos de embarazo no deseado en menores de edad , y lo que se quieres es no que no se sigan presentando estos hechos.Raúl Vara de Luna, indico que es importante la colaboración de los padres para supervisar lo que sus hijos observan en redes sociales, ya que tienen mucho acceso a este tipo de tecnología.El coordinandor regional indicó que en la Región Carbonífera quien encabeza el número de menores embarazados es en Múzquiz, y se tiene el registro de menores, de entre 9 a 12 años ya embarazadas.Cabe destacar que el problema de embarazos en adolescentes y niñas es un asunto que se debe atender desde el seno de la familia, ya que el uso de redes sociales los acerca más a tener contacto con contenidos no propios para su edad.A pesar de los esfuerzos constantes de las autoridades de salud en la región, los casos de embarazos no deseados siguen en aumento, por lo que se requiere de una participación más activa por parte de los padres de familia.