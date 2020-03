Atiende PRONNIF caso de niña en sector Hacienda la Luna

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia atendió el caso de una posible sustracción de una menor por parte de una persona adulta en la colonia Hacienda la Luna, por lo cual se hizo la observación a la madre por omisión de cuidados.



Jesús Manuel Castaño, subprocurador de la PRONNIF exhortó a los padres de familia a que no dejen a sus hijos solos en las calles porque están expuestos a muchos peligros como lo que ocurrió la tarde del pasado martes.



Es ahora cuando los padres se deben dar cuenta del peligro en que están sus hijos al andar solos en las calles, como ocurrió con la pequeña de 7 años que se dirigía sola a una tienda y estuvo a punto de ser abusada por un sujeto que ya fue detenido.



El subprocurador de la PRONNIF recomendó a los padres que envían a sus hijos solos a las escuelas, que los acompañen van a perder unos minutos pero estarán seguros de que no les sucederá nada.



Asimismo dijo que la PRONNIF está atendiendo las observaciones que le hagan llegar las escuelas si los padres de familia no acuden a la hora de salida a recoger a sus hijos porque los exponen a muchos peligros y no es responsabilidad de los maestros.



Hay unos minutos de tolerancia que deben respetar los maestros, si se presentan fallas seguidas se les llamará para citar a los padres y en su caso resguardar a los menores para que se comprometan a recogerlos a tiempo de las escuelas.