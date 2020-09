Atienden a persona electrocutada en colonia Lomas del Refugio en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Esta noche un hombre de nombre Luis de 34 años llegó a la caseta de un fraccionamiento privado en la entrada a la colonia Lomas del Refugio para pedir auxilio, ya que mencionaba se había electrocutado y lo iban siguiendo algunas personas, por lo que de inmediato el guardia marcó al 911.



Al lugar se desplazaron paramédicos de Cruz Roja y personal del Cuerpo de bomberos, quienes lo revisaron y valoraron, señalando que un día anterior ya había sido atendido por las quemaduras.



El lesionado señaló que la madrugada del martes llegó a unas bodegas ubicadas cerca de la central de autobuses para tratar de dormir, debido a que no tiene casa, pero al momento de recostarse lo hizo sobre los cables de la Luz.



Fue así como sufrió una descarga y fuertes quemaduras en el hombro izquierdo, siendo atendido en el momento por los paramédicos quienes lo trasladaron a una clínica del IMSS, donde solo duró un día.



Luis, mencionó que no tiene un hogar y trabajo y acudió a la caseta para pedir ayuda ya que el dolor era muy fuerte, así com o aseguraba que lo estaban siguiendo, esto debido a que se encontraba en estado tóxico.