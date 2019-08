Atienden a Pueblos Mágicos con inversión estatal

El Gobierno de Coahuila ha invertido hasta el momento cerca de 60 millones de pesos para Pueblos Mágicos y ha presentado proyectos para recuperar fondos no utilizados en este rubro por 70 millones de pesos más, que se espera puedan ser aprobados en los próximos meses luego del anuncio presentado por el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués.La secretaria de Turismo en la entidad, María Guadalupe Oyervides Valdez, explicó lo anterior al señalar que sólo del Impuesto Sobre Hospedaje se han obtenido ya 20 millones de pesos, a lo que se suma el convenio ‘Vamos a Michas’ que se establece con los municipios.Recordó que el año anterior sólo de apoyos federales se obtuvieron 23 millones de pesos para el programa ‘Pueblos Mágicos’ por lo que la inversión pese a la cancelación de los recursos en la presente administración federal, no sólo se ha mantenido sino que se ha superado.Respecto al tipo de inversiones donde se ha aplicado el recurso, precisó que se trata de fachadas, banquetas y pavimentación en los siete pueblos mágicos con que cuenta Coahuila, y los proyectos que se han presentado van en la misma dirección, para fortalecer la infraestructura con que se cuenta.No obstante, Oyervides Valdez aclaró que se debe tomar con reserva lo anunciado, que tiene que ver precisamente con la recuperación de los fondos no aplicados el año anterior.“Hasta no ver el monto del Gobierno Federal ya podría dar un monto (total) oficial, pero hasta ahorita como Gobierno del Estado e ISH se han superado los 60 millones de pesos”.Aclaró también que no se les ha dado una fecha para recibir los recursos aunque se les comentó que la primera etapa era reunirse con los subsecretarios del organismo, para que se les dé participación del subejercicio que se tiene pendiente.La Secretaria recordó que los proyectos ya están presentados por parte del Gobierno de Coahuila y ahora debe trabajarse en darles salida, no obstante aclaró que no depende al 100 por ciento de la Secretaría de Turismo a nivel federal el recuperar los fondos no aplicados, ya que ésta ahora sólo funge como mediadora o gestora ante las demás dependencias federales para que bajen los recursos.Sobre el hecho de que los recursos puedan llegar tarde, Oyervides aseguró que esto no es un problema, ya que la entidad está preparada para aplicarlos en cuanto lleguen.POR: ESMERALDA SÁNCHEZ