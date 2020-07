Atienden de forma virtual a paisanos guatemaltecos

Escuchar Nota

Del Río, Tx.- Personal del Consulado de Guatemala en esta frontera continúa con los protocolos de seguridad para evitar contagios y detener la propagación del coronavirus, por lo que mantienen sus puertas cerradas y siguen trabajando desde sus hogares.



El Consulado se encuentra cerrado al público, pero todo su personal continúa trabajando de manera normal desde sus hogares, para lo cual están utilizando la tecnología para ofrecer sus servicios a sus connacionales que radican en este país y quienes están en centros de detención.



Los guatemaltecos siguen recibiendo el apoyo con llamadas telefónicas para que se puedan comunicar con sus familiares en Guatemala e informarles sobre su situación, dónde se encuentran y cómo están de salud.



Se están siguiendo los protocolos de seguridad de los centros de detención para poder hablar con los guatemaltecos y saber sobre su estado de salud, su estado de ánimo, sus necesidades y verificar si están

recibiendo los debidos tratos correspondientes.



Hasta ahora no se han presentado casos de guatemaltecos que tengan problemas de salud, asimismo se informó que centros de detención al igual que centros residenciales y en el centro donde tienen a los menores de edad no acompañados tienen sus propios protocolos de seguridad y actualmente no están recibiendo visitas para prevenir cualquier contagio.