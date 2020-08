Atinan los Clippers una lluvia de triples

Escuchar Nota

Orlando, FLO.- Clippers le sacó provecho a una inexpresiva versión de los Pelicans y encaminó el aplastante 126-103 con una descomunal producción a distancia: 25 triples (16 en la primera mitad), récord de la franquicia. Paul George estuvo en llamas (28 puntos, 8-11 triples), mientras que Zion Williamson no pudo pesar (7 tantos en 14 minutos).







Si Pelicans de Nueva Orleans tiene intenciones de ser protagonista en la carrera por el 8° lugar de playoffs en la Conferencia Oeste, tendrá que cambiar muchas cosas a lo largo de los juegos que le quedan, sin importar si Zion Williamson tiene o no minutos limitados.



Pelicans lució completamente perdido y prácticamente no ofreció oposición.