Atípico desfile de Acción de Gracias recorre Nueva York

Let's have a Parade! Verizon's #MacysParade live stream is ON! Watch it here or on @Verizon's Twitter or YouTube right now. #VerizonLive https://t.co/o9QMMxCZc3 — Macy's (@Macys) November 26, 2020

Ok, West Coast, it's your turn! Do you have @NBC on yet? (Hurry, you're going to miss all the fun!) #MacysParade pic.twitter.com/yGPSNrqcPt — Macy's (@Macys) November 26, 2020

El tradicionalse celebró este jueves, pero, debido a las restricciones impuestas por la, partiendo de la calle 34, donde se encuentra ely que en Estados Unidos es sinónimo del comienzo de las vacaciones de Navidad.Pero los gritos emocionados de los niños, los dedos señalando al nuevo muñeco que dobla la esquina, o los más pequeños subiéndose a los hombros de sus padres fueron este año sustituidos pors.Las cuerdas de la mayoría de, como los de Bob Esponja o el personaje de la película de dibujos animados "The Baby Boss" ("El bebé jefazo" o "Un jefe en pañales"), tradicionalmente sujetados por decenas de voluntarios a pie,Solo algunos más pequeños, como la estrella roja del símbolo de Macy's, sí que fueron transportados por pequeños grupos de personas que llevaban máscaras, como todos los participantes que recorrieron el centro de Manhattan subidos en las carrozas., como representantes del, o la "Mermaid Parade" (La marcha de las sirenas), que se organiza en junio en el barrio de Coney Island y da la bienvenida a la temporada de verano.Este año, la caravana también ha querido rendir, con breves actuaciones de algunas de las obras del barrio más teatral del país como Hamilton o las Mean Girls, además de un pedacito del espectáculo "Radio City Rockettes", que esta temporada ha cancelado sus actuaciones.La organización tampoco quiso romper con la tradición de la inclusión de nuevas carrozas y este año la productoray la marca de cosméticos