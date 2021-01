Atleta del Año: Hilary García, es el orgullo de Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Una dama de hierro, ese es el mote ideal que define el año de la saltillense Hilary García Ruiz, quien participó en todos los encuentros del Guardianes 2020 de la Liga MX Femenil con las Pumas de la UNAM, actuación que fue reconocida por la afición para nombrarla la Jugadora Más Valiosa del MVP Zócalo 2020.



“Fue un año muy diferente y complicado, muy fuera de lo normal pero con mucho aprendizaje, sobre todo con lo que pasó (la pandemia), a pesar de esta situación se abrieron muchas puertas que no se podían aprovechar antes, englobo en el aprovechamiento de oportunidades y agradecimiento de poder estar aquí”, comentó.



Con 19 partidos jugados entre Liga y liguilla, todos como titular, con mil 392 minutos sobre el terreno de juego, García Ruiz sumó el mejor torneo en su carrera dentro de la Liga MX Femenil desde su debut con las Rayadas de Monterrey en el Apertura 2017, una referente del circuito en toda la extensión de la palabra.



“No esperaba que fuera así, admito que hubo algunos objetivos que no se cumplieron pero me voy un poco satisfecha porque mi intención era seguir mejorando”, concretó.