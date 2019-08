Atlético de Madrid derrota a San Luis en partido amistoso

Tras un juego amisto, la estancia del Atlético de Madrid terminó al derrotar al Atlético San Luis.Y el hermano mayor no perdonó y se impuso por 2-1. Fue un juego con muchas etapas, primero, el cuadro local superó el buen inicio de los colchoneros y empezó a trabajar el partido, el cuadro de Alfonso Sosa se vio bien en todas las líneas.Poco a poco empezó a tener llegada al área colchonera, con juego de asociación que sorprendió un poco a los españoles.Y vino un error del portero Jan Oblak, quien regaló una pelota que San Luis no desperdició, tras un primer remate al palo, la bola le llegó a Nicolás Ibáñez y el jugador formado en el cuadro colchonero puso el primer gol del encuentro.En el segundo tiempo, San Luis realizó una lluvia de cambios, los jugadores de relevo los que lograron el empate, cuando al minuto 71 Sergio Camello remató con la cabeza un centro desde la derecha para salvar el orgullo colchonero.Parecía que no habría más movimiento en el marcador, pero vino un autogol de Juan Portales al minuto 84 para darle el triunfo al cuadro español.El Atleti se va con buenas sensaciones y listo para iniciar una temporada en la que tendrá la obligación de pelear de nuevo por un protagonismo constante en las tres competencias. Mientras el San Luis cumplió con su jornada de descanso, tuvo un buen ensayo y de aquí hasta el final del Apertura 2019 deberá mostrar su crecimiento futbolístico.