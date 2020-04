Atlético de Madrid, llega a 117 años de historia

Escuchar Nota

[± HISTORIA ROJIBLANCA

¡Hoy es una fecha para el recuerdo! ¡Tal día como hoy hace años ganamos nuestra tercera Liga!



Valencia

4-4

Doblete de Ben Barek, Carlsson y Múgica

Metropolitano



https://t.co/cm5UcWBk4K



#AúpaAtleti #QuédateEnCasa pic.twitter.com/MZJHZSeqJV — Atlético de Madrid (@Atleti) April 23, 2020

[] HISTORIA ROJIBLANCA

¡Hoy se cumplen años de nuestra cuarta Liga!



Sevilla

1-1

Ben Barek



Nos la jugamos en la última jornada ante los de Nervión, segundos. ¡El empate nos dio el trofeo!

https://t.co/nzWp0Jg60Y



#AúpaAtleti #QuédateEnCasa pic.twitter.com/FsoEl5oDrx — Atlético de Madrid (@Atleti) April 22, 2020

“Hoy empieza un proyecto nuevo, porque estamos en Segunda División. Nadie podía pensar que el descenso pudiera ser real”, dijo Jesús Gil un día después del fracaso.



“Quiero un equipo agresivo, fuerte, aguerrido, contragolpeador y veloz. Eso que nos enamoró siempre a los atléticos. Vamos en busca de lo que fue nuestra historia”, fueron las primeras palabras del pampero como estratega del equipo que alguna vez defendió en la cancha.

[] HISTORIA ROJIBLANCA



¡Hoy se cumplen años del título logrado en 1970! ¡Nuestra 6ª Liga!

Sabadell

0-2

Ufarte y Calleja

¡Fiesta en Sabadell con unos 10.000 aficionados rojiblancos!

https://t.co/iwmwlPct7z



#AúpaAtleti#QuédateEnCasa pic.twitter.com/VtoCM2lcCJ — Atlético de Madrid (@Atleti) April 19, 2020

[] HISTORIA ROJIBLANCA



Os dejamos algunos datos de aquel brillante Atleti:



Entrenador: Marcel Domingo

Máximos goleadores: Gárate y Luis,goles

Marcel Domingo, primer rojiblanco en lograr @LaLiga como jugador y entrenador.



#AúpaAtleti#YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/aJjxegZN50 — Atlético de Madrid (@Atleti) April 19, 2020

Garra y pundonor, son las palabras que definen con precisión al, conjunto quey este domingo extiende su legado al cumplirA lo largo de su existencia, el conjunto rojiblanco sumacomo club de Primera División, entre Liga (10), Copa del Rey (10) y Supercopa de España (2). Cuenta con, palmarés conformado por cetros de la UEFA Europa League (3), Supercopa de Europa (3), Recopa de Europa (1). Copa Intercontinental (1) y una Intertoto.Cuna y casa de grandes estrellas del futbol internacional como Luis Aragonés, Fernando Torres, Enrique Collar, Luiz Pereira, Abelardo Rodríguez, Gabriel Fernández, Antoine Griezmann, entre otros, siempre figura como uno de los equipos protagonistas de la Liga de España cada temporada.Fue el, cuando un pequeño grupo de estudiantes vascos, liderados por, primer presidente del club, fundaron al que inicialmente bautizaron comoy vistieron con una casaca blanca y azul con las clásicas franjas del equipo.Apenas una semana después,, donde se convocaron los socios para ser ellos.Dado su origen y nombre durante los primeros cuatros años de vida fue reconocido como una sucursal, Athletic Club de Bilbao, por lo que, por lo menos jurídicamente, y comenzó a escribir su propio legado de gloria.Gracias a lo anterior puso su primera huella en el balompié el, debido al parecido con la funda que tenían los colchones de la época.Tras casi dos décadas de su fundación, los rojiblancos probaron primera vez la gloria elcuando levantaron el trofeo delDe la mano de jugadores Luis Olaso, Miguel Durán “Pololo”, Desiderio Fajardo, Javier Barroso, quien también era arquitecto, y Ramón “Mochín” Triana, el “Atleti” consiguió su pase al Campeonato de España, como lo marcaba el reglamento.Con este primer gran éxito,, conjunto que se encontró en la final del Campeonato de España y cayó en el primer encuentro oficial entre ambos cuadros.Concomo estratega, 20 años más tarde, llegó la segunda gloria y la que cambió el rumbo de la historia del club, la obtención deldurante la temporada 1939-1940, para luego ratificarse como un club éxito al sellar el bicampeonato con el trofeo de la campaña 1940-1941.A partir de ese momento, los “Atléticos” ya eran una realidad absoluta y prueba de ello, son las rivalidades que construyeron con equipos comoy recientemente con el, sin embargo, la verdadera pasión y odio deportivo es con el Real Madrid, compañero de ciudad, así como vecino inamistoso.Aunque su primer enfrentamiento se dio el 2 de diciembre de 1906, en el Campeonato Regional Centro de Madrid, cuyo marcador final fue un empate a un gol, la enemistad surgió a partir del inicio de la Liga en 1929, específicamente el 24 de febrero, cuando los “merengues” se impusieron 2-1.Otro factor que dio inicio a la rivalidad fue el traspaso del histórico goleador español, quien jugó para el “Atleti” por la temporada 1940-1941, en la cualSánchez no llegó a un acuerdo sobre su renovación de contrato y terminó saliendo al Salamanca, para luego recalar en el cuadro blanco, hecho que hizo explotar el odio deportivo y, hasta la fecha, es uno de los fichajes más emblemáticos.El inicio el siglo XX fue turbulento para el club, puesto que vivió una de las peores gestiones administrativas y deportivas de su historia y así lo demostró la imputación encontrar de su entonces presidenteGil fue acusado defue inhabilitado de su cargo como alcalde de Marbella, por lo que, en enero de 1999, recibió prisión preventiva y las riendas del club, aunque luego fue absuelto el 13 de diciembre de 2002.Los problemas extra cancha del club repercutieron en el rendimiento de los jugadores, quienes se rebelaron por el temor de no recibir su sueldo, hecho que concluyó en un resultado fatal para los aficionados “colchoneros”, elEl “Atleti” terminó la temporada 1999-2000 en la penúltima posición de la clasificación con apenas 38 puntos, sólo por encima del Sevilla y a siete unidades de la salvación.La fatídica fecha para los rojiblancos fue el, cuando se midieron al Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere, escenario que les peso y fueron incapaces de llevarse los tres puntos a Madrid, pues empataron a dos tantos.El Atlético de Madrid tuvo que vivir dos años en la categoría de plata del balompié español, temporadas largas, pero que dejaron resultados fructíferos, entre ellos el debut de una leyenda rojiblanca,, quien vio su debut en la Segunda División.De la mano del uruguayo, goleador del torneo con 22 tantos, y de Luis Aragonés en el banquillo, el equipo del pueblo se quedó con la cima de la campaña 2001-2002 y regresó al máximo circuito del futbol español.Cuestionado por su estilo, pero efectivo en momentos clave, el argentinoarribó al banquillo del Atlético de Madrid el 27 de diciembre de 2011, en sustitución del español Gregorio Manzano, con el objetivo de revolucionarCon todo en contra y pronósticos reservados sobre el futuro de su gestión, Simeone tomó las riendas de los “colchoneros” para cambiar la cara del club, tarea para que le bastaron sólo cinco meses, dado que,tras derrotar 3-0 al Athletic de Bilbao.Ese mismo año, el 31 de agosto doblegó 4-1 al Chelsea para coronarse en la, gracias a un triplete del colombianoy uno más del brasileñoA partir de ese momento, los éxitos fueron constantes y la cumbre fue en la temporada 2013-2014, cuandoal empatar a un gol con el Barcelona en la última jornada y quedarse en la cima de la clasificación con 90 puntos.El siguiente paso para llegar a la cima era ganar la, trofeo que nunca han conquistado y que, bajo la tutela de Simeone, se quedaron cerca en dos ocasiones, pero, su acérrimo rival se encargó de matar la ilusiones en ambas oportunidades.La primera, en la campaña 2013-2014, cuando los blancos se impusieron 4-1, en la final disputada en Lisboa, y dos años más tarde repitieron la hazaña al igualar a uno, pero ganar 5-3 en la tanda de penales.En total,y recientemente, los metió a los cuartos de final de la Champions League 2019-2020, luego de derrotar al campeón Liverpool.A lo largo de estos 117 años de historia, los mexicanos también han acudido al llamado para defender el escudo del Atlético de Madrid el primero de ellos y que marcó la pauta fue, quien llegó en a tierras madrileñas en 1981, aunque sus primeras impresiones no fueron las mejores para el público, que mostró rechazó por el canterano de Pumas.al concluir como máximo goleador de la temporada 1984-1985, gracias a sus 19 dianas.El siguiente “azteca” en hacerse rojiblanco fue el delanteroquien llegó para la campaña 1992-1993, pero no brilló tanto como el “niño de oro”, pues sólo pudo marcar 17 tantos en 29 partidos y se fue si pena no gloria.Otro que pasó desapercibido por los “colchoneros” fue, quien fue traspasado directamente del Club América, en 2014, pero tuvo una pobre cosecha de un gol, en un año, por lo que, ante las pocas oportunidades, partió rumbo al Benfica.vivió una situación similar, ya que tuvo un paso fugaz por la escuadra B del club rojiblanco, durante un año, no obstante, fue incapaz de llenar el de los dirigentes y se fue sin tocar el primer equipo.Sin necesidad de estar en la cancha, pero sí en el banquillo,ha sido el único director técnico mexicano toma las riendas del “Atleti” y lo hizo por tres temporadas, lapso en el que pudo llevarlo hasta la cuarta posición de la Liga de España y regresó al equipo a la UEFA Champions League, tras 12 años de ausencia.El más reciente en vestirse de rojiblanco es el mediocampista, quien se convirtió en estandarte del Porto de Portugal por seis temporadas, con actuaciones que los llevaron a portar el gafete de capitán.Dicho rol y papel con los “Dragones” llamó la atención del “Atleti”, que decidió ficharlo el 13 de julio de 2019 como refuerzo para la temporada que aún prevalece y, aunque ha tenido dificultades para convencer a Diego Simeone, ha visto minutos en 22 partidos y ha marcado un gol.