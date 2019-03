‘Atora’ negociación rector

Cuando ya habían llegado a un acuerdo y la huelga en la Narro se podía levantar este fin de semana, el rector Mario Vázquez “entrampó” las negociaciones, por lo que se suspendió la audiencia de la Ciudad de México, atrasando el proceso hasta pasado el puente.El miércoles se llevaron a cabo negociaciones para levantar la huelga en la UAAAN y parecía que el rector y el secretario general del SUTUAAAN habían llegado a un acuerdo, incluso hablaban de concluir la huelga este fin de semana y del posible regreso de alumnos el martes.“El abogado de la institución, al ver nuestra propuesta, pidió un receso y dice que le interesa mucho nuestra propuesta. Se supone que entendieron nuestra propuesta y llegan bien contentos y dicen ‘muy bien, creo que podemos llegar a un acuerdo’, hasta el secretario de la Junta nos felicita. Y hasta el rector me abraza”, declaró Gustavo Lara, secretario general del SUTUAAAN.Pero en la reunión del jueves, el rector pidió afinar detalles de las propuestas, manifestando que no era posible el seguro de gastos médicos mayores y que el aumento de 1.8% directo a prestaciones era mejor que fuera repartido la mitad en despensa, a lo cual el Sindicato accedió, sin embargo, el rector se echó para atrás en las propuestas principales.“Me dice ‘y en cuanto a bono, no va, y en cuanto a salarios caídos el 50’, le digo ‘doctor, entonces no sé a qué estamos jugando o de qué se trata’, y me dice ‘no, es lo que es, y es lo que hay’”, expuso el líder sindical.Lo anterior provocó que la reunión que tenían este viernes en la Junta Federal de Conciliación en la CDMX se difiriera, y será hasta que regresen del puente el próximo martes que reanuden negociaciones, con lo que se cumplirá más de un mes con la Universidad paralizada.