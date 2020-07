Atrae a AOC el sureste del país

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Aunque no es el mejor momento para la economía en general, como parte de la consolidación de sus inversiones, la empresa coahuilense AOC México evalúa la posibilidad de realizar proyectos en el sureste del país en el mediano o largo plazo.



Por la ubicación de algunos de sus clientes en plataformas marinas, la firma considera la posibilidad de poner en marcha una nueva inversión en el sureste mexicano, aunque aún no tiene los detalles definidos.



Al cumplir sus primeros 27 años de existencia, la empresa proveedora de gases industriales tiene plena confianza en que la actividad productiva retome la fuerza previa a la pandemia, no solo de la mano de la manufactura automotriz, sino del resto de los sectores, así como de la entrada en vigor del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), consideró Miguel Wheelock Aguayo, director general de la empresa.



Agregó que ante la situación actual, han tomado medidas para mantener la rentabilidad de la empresa, así como su plantilla de 180 colaboradores y sus niveles salariales.



Dedicada a la distribución de gases industriales, AOC México observa un freno en sus operaciones debido a la ralentización de las actividades en sectores como la construcción y el automotor, aunque otras áreas como la generación de energía, metalmecánica, hospitalaria y petrolera, conservan cierta pujanza.



Wheelock Aguayo señaló que la planta de Criogénica y el Centro de Distribución de alta tecnología inaugurados en 2018, en los que AOC invirtió más de 5 millones de dólares, actualmente se encuentran cerca de alcanzar su máxima capacidad, por lo que ya comienza a considerar planes para nuevas operaciones en otras partes del país.



Además de Coahuila, la empresa tiene presencia en Jalisco, Durango, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua, además de que cuenta con distribuidores en Mérida, Yucatán, y en Tabasco.



Oxígeno, con sobredemanda



Entre las compras de pánico y las regulares han desatado una sobredemanda de oxígeno para uso humano, 20% mayor a la registrada antes de la contingencia sanitaria por Covid-19, explicó Miguel Wheelock, quien señaló que este comportamiento ha limitado la disponibilidad de envases en stock para personas que lo necesitan de forma urgente.