Atrae la lotería de EU

Ciudad de México.- Para entender la magnitud del pozo que está en juego este viernes habría que resaltar que quien lo gane, podría ganar 23 mil dólares al día o 729 mil dólares al mes, durante 40 años seguidos.



Es por eso que ya son miles los que en México están usando la plataforma de theLotter.com para adquirir boletos de la lotería Mega Millones de Estados Unidos, donde muchos mexicanos están probando su suerte para llevarse el gran acumulado de casi 350 millones de dólares, una suma que pondría a cualquiera en el escalafón de los más ricos del mundo sin salir de casa.



¿Cómo funciona?



El usuario ingresa a theLotter.com. Allí puede elegir los números que desea comprar pagando con su tarjeta de crédito Master Card o Visa. TheLotter.com no cobra ninguna comisión sobre los premios, únicamente un recargo por el servicio de mensajería.



TheLotter compra el boleto legítimo en Estados Unidos. El billete es comprado a nombre del usuario en un expendio oficial de la lotería. Luego el recibo es escaneado y almacenado en un lugar 100% seguro.



El usuario recibe una copia escaneada del boleto de lotería como garantía de compra una copia digital del boleto está disponible para el usuario en su cuenta de TheLotter y le sirve de respaldo en caso de que acierte a los números.



El boleto real es entregado al usuario al ganar un gran pozo. TheLotter cubre todos los gastos para que el usuario viaje a recibir el billete original de las manos de un abogado de la empresa, quien también acompaña al ganador en el proceso de cobro del dinero. Si debido a la situación actual el ganador no puede viajar de inmediato, las loterías americanas esperan hasta un año para que el usuario reclame el acumulado.



Solo en casos en que el monto ganado no supera los 200 mil dólares, TheLotter cobra y transfiere el dinero a la cuenta bancaria del ganador donde quiera que se encuentre.

TheLotter está autorizado para adquirir a nombre de sus usuarios los billetes legítimos del Mega Millones de Estados Unidos. Además, el sitio cuenta con oficinas en más de 20 países, incluido México, ofreciendo otras 50 loterías oficiales.