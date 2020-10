Atrapa los sueños de Perla Ediciones

Escuchar Nota



“Para mí era bien importante saber cuál es el ecosistema en el que puedo respirar, en el que creo y el que quiero transmitir”, apuntó la editora, quien agregó que quiso armar este “fondo editorial a partir, ahora sí, de un canon y libros que a mí me han cambiado la vida, me han mejorado y me han salvado a muchos niveles”, comentó a Zócalo.



“Creo muchísimo en estos libros, no hubiera tocado tantas puertas sino creyera que estos libros tienen el poder de hacer que Perla Ediciones permanezca en el gusto del público y podamos seguir haciendo libros”.

“Por eso esta cosa de libros sin pretensiones, porque parece que aquellos que tienden a hacer libros como muy literarios y muy exquisitos, en realidad, a la postre, lo que están haciendo es alejar a la gente que querría acercarse, pero que se intimida porque todo el discurso está impregnado de una soberbia intelectual que, a mi opinión, le hace muchísimo daño a todo el medio editorial y a la relación entre lectores y aquellos que tenemos la posibilidad de crear contenido”, detalló.

Convocada, quizá, por un viejo hechizo recitado en la profundidad de un valle; traída, tal vez, por una extraña viajera de tierras lejanas o, más probable, encontrada como una colección oculta en la biblioteca de Babel que tan bien conoció Jorge Luis Borges. Lo importante es que existe y tiene un objetivo: crear lectores con maravillosas historias., editora con más de 14 años dentro de la industria que vio, en la tierra de los elfos, una oportunidad para rescatar fantásticas obras que han cautivado a miles de personas, pero que, por desgracia, han ido perdiéndose en las arenas del tiempo.Ya que como apuntó Perla, ciertos empaquetados y ciertas ediciones súper hermosas”.y que te permitan que en un mediano o largo plazo se vaya fortaleciendo”. Ya que en vez de publicar best sellers, Perla Ediciones apuesta por “construir un catálogo” de libros que se han ganado el título de clásicos.Por ello, su primera tanda son obras que han resistido el embate de océanos de tiempo que han devorado muchas obras, pero no a estos títulos, que Perla define como “un tesoro”.a embarcarse en esta empresa difícil, pero no imposible, de montar una editorial que se conformara de los libros que ella quería leer y, también, llevar a los estantes de sus lectores. Y ese libro esEsta novela quecuenta con un prólogo del conocido escritor Neil Gaiman, y un epílogo del experto en literatura fantástica S.T. Joshi.Considerada una de las cuatro novelas clásicas chinas, llega en la versión del inglés Arthur Waley. Esta edición resume en 500 páginas las más de 2 mil del volumen original de esta historia llena de aventuras que le suceden a el Rey Mono, el pícaro héroe que inspiró a Gokú., junto con la inspiración de Borges, Lovecraft y Guillermo del Toro, el camino inicial de su editorial.Si bien el valor de estos libros es incalculable debido a su impacto cultural, sí hay un valor cuantificable en su manufactura. Ediciones en extremo cuidadas que regresan el gusto por sostenerlas entre las manos.Acompañados de ilustraciones de reconocidos artistas, prólogos increíbles y hermosas portadas, demuestran queLos últimos títulos que conforman el catálogo, son el tenebrosoCon El Hombre que Perdió su Sombra de Adelbert von Chamisso, Perla Ediciones agrega una historia del romanticismo alemán que, epilogado por Thomas Mann, cuenta la desdichada aventura de Petr Schlemihl quien vende su sombra al diablo. Historia que el lector apreciará en las ilustraciones de David Espinosa y la traducción de Manuel González-Haba.Así, el último título de esta primera tanda esConjunto de cuentos que, a la manera de Las Mil y una Noches, revela la parte más insólita del mundo. Esta edición cuenta con prólogo de Borges, epílogo de Cesare Pavese y traducción de Miguel Temprano García.Aunque estas ediciones son preciosas, Perla apunta que no son “una cosa súper exquisita”.El catálogo de Perla Ediciones tiene en puerta títulos de Algernon Blackwood, Alfred Hitchcock, Edith Hamilton y Julian Gloag. Aunque primero, como señaló su fundadora entre risas, deben venderse los primeros., quien siempre imaginó que “el paraíso era una especie de biblioteca”, aunque quizá en el caso de Wendolín Perla es más cercano a una editorial, la suya.